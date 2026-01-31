Ce pensie are de fapt Aurel Pădureanu și cum se descurcă

Aurel Pădureanu, cel care i-a fost soț și i-a stat alături Corneliei Catanga până în ultima clipă, a dezvăluit ce pensie are. Acesta a explicat că este ajutat de copii, și că mai cântă, altfel lucrurile nu ar fi stat deloc roz.

Lăutar de meserie, Aurel Pădureanu a explicat faptul că pensia lui este foarte mică, dar are alte resurse. ”Niciodată nu am dorit sau să fiu supărat că am o pensie mică. Vrei să-ți spun ceva? Puteam să am o pensie mare pentru că am cântat foarte multîn restaurante. Am cântat 25 de ani la Pădurea Băneasa, la Casa Albă, acum pot să spun că nu e o problemă.

Puteam să am o pensie mare, dar atunci eu pleam și cântam prin străinătate, m-ai înțeles. Și de aia nu sunt supărat pe treaba asta. Dar oamenii înțeleg altceva. Dar eu am o pensie de 2000 de lei. O pensie mică, dar niciodată nu m-am plâns”, a spus acesta.

De altfel, acesta a mai povestit că îl ajută familia, dar și că a vrut să sară în ajutorul celor mai puțin fericiți. ”Am familia mea, am copii mei lângă mine. Eu am vrut să sar și în ajutorul pensionarilor și să spun că un pensionar ca să trăiască cu adevărat, să nu își pună problema zilei de mâine, trebui să aibă în jur de 4-5.000 de lei pe lună.

Și am spus mereu treaba asta și mereu la televiziune am spus asta. Și oamenii au comentat că iar am venit eu. Încă odată, eu nu mă plâng, mulțumesc bunului Dumnezeu că mă scol din somn și că sunt bine”, a declarat Aurel Pădureanu.

Faptul că are un repertoriul diferit îl ajută pe cântăreț să fie solicitat și în zilele noastre. ”Eu am copii lângă mine și mulțumesc lui Dumnezeu, eu mai cânt și eu o fac a nivel foarte mare.

Eu am rămas cam singurul care cântă acest gen de melodii în România, de suflet, frumoase. Eu am fata care mă ajută enorm. Am și băiat mare care vine și umple frigiderul în fiecare săptămână”, a încheiat artistul.