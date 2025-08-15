Social Ce pași trebuie să urmezi pentru a-ți muta pensia pe card







Pentru mulți pensionari, primirea pensiei direct acasă, prin intermediul poștașului, a fost mult timp singura variantă. Totuși, această metodă vine la pachet cu anumite dezavantaje. Beneficiarii trebuie să fie prezenți la domiciliu în ziua plății și să gestioneze bani în numerar, ceea ce poate fi riscant. Cardurile de pensii au simplificat acest proces, oferind o alternativă sigură și eficientă pentru gestionarea banilor.

Cardul de pensie permite transferarea banilor direct în contul bancar. Astfel, pensionarii pot plăti facturi, face cumpărături în magazine sau online și pot retrage bani de la bancomate, fără a mai depinde de programul poștașului. Această opțiune este disponibilă din 2007, după modificarea Legii 19/2000.

Pentru a primi pensia prin card, pensionarul trebuie să își deschidă un cont bancar la instituția aleasă. La această operațiune sunt necesare actul de identitate și ultimul talon de pensie. Contul poate fi deschis fie pe numele titularului pensiei, fie pe numele unui reprezentant legal, care trebuie să prezinte o procură specială.

„În vederea încasării pensiilor prin cont curent personal, pensionarii se adresează direct instituțiilor financiar-bancare, solicitând deschiderea contului. Contul se deschide pe numele clientului beneficiar de drepturi bănești sau al reprezentantului său legal, la solicitarea acestuia sau, după caz, la cererea mandatarului desemnat de acesta prin procură specială, emisă conform legii”, se arată pe site-ul Casei Naționale de Pensii.

Dacă pensionarul nu se poate deplasa la bancă, formalitățile pot fi efectuate de o altă persoană apropiată, pe baza unei împuterniciri legale. Înainte de a opta pentru primirea pensiei pe card, pensionarii ar trebui să compare ofertele băncilor și să ia în considerare dobânzile aplicate soldului contului și comisioanele percepute.

Odată deschis contul, următorul pas este depunerea unei cereri la casa județeană de pensii pentru virarea pensiei direct în contul de card. Pentru aceasta, pensionarul trebuie să prezinte un extras de cont cu IBAN-ul, o copie a talonului de pensie și copia actului de identitate.

„După deschiderea contului, persoana interesată trebuie să se adreseze casei teritoriale de pensii de care aparține, cu o cerere însoțită de o copie a extrasului de cont. Aceste acte pot fi transmise, prin poștă, în original, în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau pe adresa oficială de e-mail a instituției respective”, mai arată CNPP.

Chiar dacă pensia va fi virată în contul bancar, talonul de pensie va fi trimis prin Poșta Română. Dacă pensionarul este la domiciliu în momentul respectiv, documentul poate fi ridicat ulterior de la oficiile poștale până la sfârșitul lunii în curs.

Este important de știut că nepreluarea talonului timp de trei luni consecutive poate duce la sistarea plății pensiei.