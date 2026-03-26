Ce nu știu angajații când își dau demisia. Au 90 de zile de gratuitate

Persoanele care își încetează raporturile de muncă, indiferent de motiv, inclusiv prin demisie, nu pierd imediat calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Potrivit legislației în vigoare, acestea continuă să beneficieze de servicii medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru o perioadă limitată.

Conform prevederilor Legii nr. 95/2006, românii care au realizat venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor își păstrează calitatea de asigurat timp de trei luni de la data încetării contractului de muncă.

În acest interval, accesul la serviciile medicale rămâne complet, fără a fi necesară plata contribuției.

Perioada de trei luni oferă acces complet la servicii medicale decontate

În cele trei luni de după încetarea activității, persoanele aflate în această situație beneficiază de întregul pachet de servicii medicale acoperite de stat.

Aceasta înseamnă că pot accesa consultații, investigații, tratamente sau spitalizare în aceleași condiții ca un angajat activ.

Măsura este gândită ca o perioadă de tranziție, în care persoanele afectate au timp să își regleze situația profesională și financiară fără a pierde imediat accesul la servicii esențiale.

Problemele de evidență pot fi corectate prin contactarea casei de sănătate

Există situații în care, din motive administrative, o persoană poate apărea ca neasigurată înainte de expirarea celor trei luni.

În astfel de cazuri, autoritățile recomandă contactarea casei de asigurări de sănătate la care este arondată persoana respectivă, pentru verificarea și corectarea datelor.

Această procedură este necesară pentru a evita blocarea accesului la servicii medicale.

După trei luni, menținerea asigurării devine responsabilitatea persoanei

După expirarea perioadei de trei luni, persoanele care nu sunt angajate și nu realizează venituri pentru care se plătește contribuția la sănătate își pierd calitatea de asigurat.

Pentru a continua să beneficieze de servicii medicale în sistemul public, acestea trebuie să opteze pentru una dintre variantele prevăzute de lege.

Una dintre soluții este asigurarea voluntară, prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Declarația unică permite plata contribuției și menținerea accesului la servicii

Prin completarea formularului D212, persoanele fizice pot achita contribuția de asigurări sociale de sănătate și își pot păstra statutul de asigurat.

Această variantă este utilizată în special de cei care nu au venituri constante sau care se află între două locuri de muncă.

Alternativ, legea permite și dobândirea statutului de coasigurat, în anumite condiții.

Alte categorii de venituri implică reguli diferite pentru menținerea asigurării

Pentru persoanele care obțin venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii sau investiții, menținerea calității de asigurat este condiționată de depunerea declarației unice și de plata contribuției.

În lipsa unei noi declarații pentru perioada următoare, statutul de asigurat încetează la termenul legal stabilit pentru depunerea acesteia.

Această regulă diferă față de cea aplicată angajaților, unde există perioada de grație de trei luni.

Unele categorii beneficiază de asigurare fără contribuție pentru perioade limitate

Există și categorii de persoane care sunt asigurate fără plata contribuției, dar doar pe perioada în care se încadrează în anumite condiții.

Copiii până la 18 ani, tinerii între 18 și 26 de ani care sunt elevi sau studenți, șomerii sau persoanele aflate în concediu de creștere a copilului beneficiază de asigurare fără contribuție.

După ce nu mai îndeplinesc aceste condiții, ei își păstrează calitatea de asigurat pentru încă o lună.

Studenții au o perioadă mai lungă de protecție după pierderea statutului

Prin excepție, în cazul studenților, perioada în care rămân asigurați după pierderea statutului este de trei luni.

Această prevedere oferă un interval mai mare de protecție pentru tinerii aflați în tranziție între studii și piața muncii.

Alte categorii vulnerabile beneficiază de o perioadă de grație de o lună

Persoanele aflate în concediu de acomodare, beneficiarii drepturilor stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 sau cei care primesc venit minim de incluziune își păstrează calitatea de asigurat încă o lună după ieșirea din aceste categorii.

Aceste măsuri sunt gândite pentru a proteja persoanele aflate în situații vulnerabile sau în tranziții administrative.

Sistemul oferă o perioadă de protecție, dar necesită atenție după expirarea termenelor

Reglementările actuale oferă o perioadă limitată de protecție pentru persoanele care își pierd locul de muncă, însă după expirarea acesteia responsabilitatea revine integral persoanei.

Pentru a evita pierderea accesului la servicii medicale, este necesară monitorizarea termenelor și alegerea unei soluții legale pentru menținerea asigurării.

