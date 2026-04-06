Ce mesaj a transmis Nicușor Dan de Ziua Internațională a Romilor. Apel făcut de președintele României

Nicușor Dan. Sursă foto: presidency.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de Ziua Internațională a Romilor, prin care a evidențiat importanța incluziunii, educației și reducerii inegalităților sociale.

Nicușor Dan, mesaj transmis cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor

Nicușor Dan a transmis luni un mesaj dedicat Zilei Internaționale a Romilor, sărbătoare marcată și în România prin evenimente dedicate comunității.

Șeful statului a evidențiat importanța recunoașterii unei comunități care, în ciuda unor perioade istorice dificile, și-a reafirmat identitatea și contribuie în mod constant la diversitatea culturală a societății.

O națiune își atinge potențialul atunci când reușește să pună în valoare capacitățile tuturor cetățenilor săi, fără discriminare. Beneficiem cu toții atunci când fiecare minoritate, fără a-și pierde tradițiile și identitatea, este încurajată să se dezvolte și să fie parte a unei societăți care se maturizează și se modernizează.

Sărbătoarea de astăzi ne reamintește cât de importantă este diversitatea, ca forță care ne ajută să progresăm și combatem prejudecățile și extremismul. Prin susținerea şi integrarea romilor, prin programe și inițiative sociale, tinerele generații primesc o șansă la o viață mai bună. S-au făcut pași importanți, din partea autorităților, de a găsi și aplica soluții adecvate pentru dificultățile cu care se confruntă minoritatea romă”, a scris Nicușor Dan.

Nicușor Dan. Sursă foto: Facebook

Accent pe accesul la educație și reducerea inegalităților sociale persistente

Mesajul a inclus și referiri la necesitatea continuării eforturilor instituționale pentru integrarea socială și profesională a comunității rome. A fost evidențiat faptul că accesul egal la educație rămâne o condiție esențială pentru reducerea decalajelor sociale și economice.

Mai sunt însă multe de făcut. Nu putem vorbi de integrare profesională și socială reală fără a garanta accesul egal al cetățenilor romi la educație. Este nevoie de un efort comun, atât al celor care fac politici publice, cât și al minorității, pentru a accelera schimbarea. Problemele nu se vor atenua până nu vom reuși să reducem semnificativ inegalitățile sociale și economice. În prezent, comunitatea romilor se poate mândri cu rădăcinile, dar și cu reziliența sa, cu personalitățile sale recunoscute, în cultură şi artă, pe scenele importante ale lumii”, a mai scris președintele României.

Nicușor Dan, apel la dialog, colaborare și depășirea barierelor dintre comunități, de Ziua Internațională a Romilor

În final, Nicușor Dan a evidențiat importanța colaborării și a comunicării autentice în reducerea tensiunilor și a prejudecăților.

În această zi, dedicată sărbătoririi etniei rome, să ne reamintim cât de benefice sunt pentru întreaga societate dialogul autentic și colaborarea. Cu empatie și înțelepciune, putem dărâma zidurile artificiale dintre noi pentru a construi, în locul lor, punți solide. Avem cu adevărat șansa de a transforma diversitatea noastră bogată în energii care să susțină creșterea României”, a încheiat Nicușor Dan.

