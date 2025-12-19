Ce mâncare comandă românii. Răsturnare de situație în topul livrărilor

Bucătăria românească rămâne în topul comenzilor pe platformele de livrări, iar micii se numără printre cele mai cerute produse, arată platforma de livrări Wolt, Datele indică faptul că preparatele tradiționale sunt comandate frecvent, alături de o ofertă tot mai variată de mâncăruri internaționale.

La nivel național, patru dintre primele cinci produse comandate prin platformele de livrări sunt variante de șaorma. Potrivit datelor publicate de Wolt, preparatul individual cel mai vândut în 2025 este reprezentat de mici, cu aproape 50.000 de porții livrate de un singur restaurant din top.

Aceleași date arată că burgerii, pizza și wrapurile sunt depășite pentru prima dată în volum. Platforma de livrări a publicat cu această ocazie primul său bilanț amplu privind obiceiurile de consum ale românilor.

Potrivit datelor platformei, Iașiul se conturează drept „capitala șaormei”, cu aproape 30.000 de șaorme la lipie comandate, în timp ce Cluj-Napoca conduce la consumul de sosuri, în special sos de usturoi, comenzile fiind frecvent personalizate cu extra-opțiuni. La Brașov, „șaorma mare de pui” depășește 23.000 de comenzi în doar câteva luni.

Datele din 2025 arată că livrarea prin aplicații include tot mai des și produse non-alimentare. Conform aceleiași surse, românii folosesc coșuri hibride care cuprind produse esențiale, precum apă, băuturi carbogazoase, prosoape de hârtie, încărcătoare sau articole de igienă personală.

Peste 50% dintre utilizatorii aplicației dețin abonamente, iar în zona de grocery procentul depășește 80%. Datele arată o utilizare frecventă a livrărilor recurente, cu accent pe rapiditate și costuri reduse.

La nivel național, românii au comandat mai mult sos de usturoi decât cheeseburgeri. Pitești este singurul oraș în care ciorba intră în topul vânzărilor, iar Cluj-Napoca conduce la comenzile de băuturi premium și sănătoase, cu tipare similare celor din Europa de Vest.