Ce intenții are Israelul cu privire la Khamenei

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a dezvăluit pentru presa israeliană că a fost pregătit să-l elimine pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în timpul conflictului cunoscut drept Războiul de 12 Zile dintre Israel și Iran.

Israel Katz a afirmat că, dacă ar fi existat o oportunitate operațională, această acțiune ar fi fost dusă la îndeplinire, însă nu s-a reușit localizarea acestuia. Liderul iranian a rămas foarte bine ascuns și a intrat „profund în subteran”, ceea ce a făcut imposibilă realizarea unei astfel de operațiuni.

După încheierea armistițiului, Israel Katz a decis să renunțe la această strategie, precizând că situația s-a schimbat semnificativ „înainte și după armistițiu”.

🚨 Israeli Minister Israel Katz admitted they attempted to assassinate Ayatollah Khamenei during the war but failed both times due to faulty intelligence.pic.twitter.com/NGufs6mv9w

