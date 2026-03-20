Ce i-a transmis Chuck Norris lui Viktor Orban în momentul în care cei doi s-au întâlnit

Premierul ungar Viktor Orban se numără printre liderii politici conservatori care au transmis mesaje de condoleanțe după moartea actorului american Chuck Norris, o figură emblematică a filmelor de acțiune care au marcat generații întregi de spectatori. Starul producțiilor hollywoodiene din anii ’80–’90, cunoscut pentru stilul său inconfundabil și pentru cariera sa în artele marțiale, a murit la vârsta de 86 de ani. Vestea a stârnit un val de tristețe în rândul fanilor.

Viktor Orban, mesaj de adio pentru regretatul actor

„La revedere, prietene! Chiar și cei mai mari războinici se întorc acasă într-o zi. La revedere, prietene!”, a transmis Viktor Orban într-un mesaj public, menționând că regretatul actor a fost un simbol al forței și al disciplinei.

Relația dintre cei doi a început în 2018, când Chuck Norris a vizitat Budapesta și s-a întâlnit cu premierul ungar Viktor Orban într-un cadru relaxat. Actorul american, care era însoțit de soția sa, Gena O’Kelley, a declarat atunci că este familiarizat cu activitatea liderului politic.

„Am citit atât de multe despre tine, simt că ne-am întâlnit deja”, a afirmat el.

O prietenie veche

În replică, Viktor Orbán a făcut o remarcă sinceră despre percepția publică la adresa sa.

„90% din comentariile la adresa mea sunt negative… liberalii mă urăsc”, mărturisire care a generat un schimb de replici între cei doi.

„Ești ca Trump”, a spus regretatul actor.

Liderul ungar a adăugat cu umor: „Puțin mai mult decât atât!”.

Chuck Norris, un simbol al filmelor de acțiune

De-a lungul carierei sale, Chuck Norris a devenit un reper al cinematografiei de acțiune, fiind apreciat nu doar pentru rolurile sale, ci și pentru contribuția la popularizarea artelor marțiale, imaginea sa fiind mereu asociată cu ideea de forță, disciplină și determinare.

Deși se știa că Chuck Norris fusese internat, familia a ales să păstreze discreția și nu a oferit detalii privind cauza decesului, limitându-se la a confirma existența unor probleme de sănătate care au impus intervenția medicilor. Până în acest moment, apropiații actorului nu au făcut publice informații suplimentare despre circumstanțele morții.

