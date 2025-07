Social Ce faci dacă s-a blocat cheia mașinii și nu poti face contact din cauza căldurii. Care sunt soluțiile







Căldura excesivă poate cauza probleme inclusiv mașinii, mai exact contactului, care s-ar putea bloca din această cauză. Există câteva trucuri la care puteți apela în aceste cazuri.

Situația a fost pusă în dezbatere pe un grup de călătorii. ”Am și eu problema, dacă știe cineva de la ce poate fi. Am lăsat mașina în soare și când încerc să bag cheia în contact, nu se mai învârte. Îmi puteți recomanda un mecanic sau dacă cineva are o idee despre ce e vorba?”, a întrebat un turist aflat în Grecia. Se pare că de vină ar fi căldura pentru astfel de neplăceri.

”Mâine dimineață o să meargă, să pui un parasolar pe bord, s-a încălzit foarte tare bordul și se dilată nu știu ce chestie în contact și blochează. Am pățit acum ceva ani la un Opel Astra, oricum ar trebui dat contactul dat jos și verifica, dar o să vezi că mâine dimineață o să meargă”, a explicat cineva care a trecut prin această situație.

Ceva mai aplicați au fost alți sfătuitori. ”Dă jos capacul de plastic din partea de jos, cu un ciocanel loviți în contact- partea de aluminiu, s-a blocat blocatorul și are nevoie de șoc pentru a mai putea răsuci cheia, dar atenție ca asta să nu devină obișnuință, să rezolvați cât mai repede problema cu un alt corp de contact”, a mai spus o altă persoană.

”Ceva asemănător am pățit. Am lăsat-o în soare și nu a mai pornit, intra în protecție, contact supraîncălzit sau ceva de genul îmi zicea. Am lăsat o acolo să se mai răcorească și să vină umbra apoi a pornit”, a mai spus un alt internaut. Cert este că majoritatea celor care și-au dat cu părerea au explicat că trebuie mers ulterior la service cu mașina. De altfel, genul acesta de situații au fost raportate și în România având în vedere căldurile din ultimele zile.