International Ce este Nostradamus și cum ajută Franța să anticipeze atacurile hipersonice







Ministerul francez al Forțelor Armate a anunțat relansarea sistemului de radar Nostradamus, o tehnologie dezvoltată în anii ’90, care va fi modernizată pentru a răspunde noilor provocări de securitate, scrie lechorepublicain.fr.

Potrivit sursei citate, proiectul nu reprezintă doar o actualizare tehnologică, ci un mesaj clar pentru Europa: Franța își asumă rolul de lider în dezvoltarea unei capacități autonome de detectare timpurie, esențială pentru contracararea amenințărilor balistice și hipersonice.

Sistemul este situat în departamentul francez Eure-et-Loir și dispune de trei ramificații de antene, fiecare de 140 de metri lungime, acoperind o suprafață totală de aproape 12 hectare.

Radarul Nostradamus este unicul sistem european „over-the-horizon”, capabil să reflecte undele radio de înaltă frecvență în ionosferă, situată la peste 60 km altitudine. Această tehnologie permite supravegherea unui teritoriu vast, de la Marea Nordului până la Urali, fără rotirea mecanică a antenelor. Inițial destinat monitorizării fostei Uniuni Sovietice, sistemul a fost abandonat după Războiul Rece.

Ministrul francez al Apărării, Sebastien Lecornu, a explicat că recentele evenimente, precum lansarea de rachete balistice iraniene către Israel și utilizarea de rachete rusești cu capacitate nucleară în Ucraina, au evidențiat necesitatea unei reacții rapide și a unei vigilențe sporite.

Investiția inițială de 2 milioane de euro face parte dintr-un program de modernizare de 50 de milioane de euro, care vizează îmbunătățirea preciziei și fiabilității sistemului, precum și integrarea acestuia în arhitectura europeană de apărare aeriană. Generalul Alexis Rougier a descris Nostradamus drept „primul pilon al apărării aeriene extinse, de la sol până la spațiu”.

În plus, Franța și Germania au lansat inițiativa Jewel, care va permite partajarea datelor radar între partenerii europeni. Obiectivul final, preconizat pentru mijlocul anului 2028, este integrarea Nostradamus în sistemul de comandă al operațiunilor aeriene, reducând astfel dependența Europei de sistemele de avertizare timpurie americane. Radarul poate identifica rachete balistice cu focoase multiple, rachete hipersonice (Mach 5+) și obiecte neconvenționale, inclusiv baloane de mare altitudine, precum cel chinezesc care a survolat SUA în 2023.