Românii vor putea folosi în viitor un portofel digital prin care își vor dovedi identitatea și vor accesa mai ușor atât serviciile publice, cât și cele private. Guvernul a aprobat cadrul de implementare pentru Portofelul European pentru Identitate Digitală (RoEUDIW), aplicație care va funcționa în conformitate cu normele Uniunii Europene și va putea fi utilizată în toate statele membre.

Noua soluție digitală își propune să simplifice relația cetățenilor cu instituțiile statului și cu furnizorii de servicii, eliminând nevoia prezentării documentelor în format fizic în numeroase situații.

Potrivit autorităților, aplicația va permite păstrarea în format electronic a mai multor documente oficiale. Printre acestea se numără permisul de conducere, diplomele de studii, cardul de sănătate și alte acte care vor fi integrate treptat în sistem.

Unul dintre principalele avantaje ale portofelului digital este că utilizatorii vor putea demonstra doar informațiile strict necesare într-o anumită situație. De exemplu, dacă este nevoie doar de confirmarea vârstei, aplicația va putea transmite exclusiv această informație, fără a dezvălui alte date personale, precum codul numeric personal sau adresa de domiciliu.

Guvernul susține că utilizatorii vor avea control deplin asupra informațiilor pe care aleg să le distribuie, iar schimbul de date va respecta cele mai ridicate standarde de securitate și protecție a vieții private.

Autoritățile au precizat că toate informațiile personale vor fi stocate exclusiv în infrastructura digitală națională. În același timp, sistemul va fi interoperabil la nivel european, ceea ce înseamnă că românii vor putea utiliza portofelul digital inclusiv pentru accesarea serviciilor publice și private din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Această interoperabilitate reprezintă unul dintre obiectivele principale ale proiectului european privind identitatea digitală, menit să faciliteze mobilitatea cetățenilor și accesul rapid la servicii transfrontaliere.

Pentru punerea în aplicare a proiectului, Guvernul a împărțit responsabilitățile între mai multe instituții.

Cabinetul viceprim-ministrului Oana Gheorghiu va coordona grupul de lucru interinstituțional care va elabora cadrul legislativ și va urmări dezvoltarea capacității de implementare a sistemului.

În același timp, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va avea rolul de autoritate de supraveghere a ecosistemului digital. Instituția va coordona elaborarea legislației necesare, colaborarea cu celelalte autorități și cu partenerii privați, precum și monitorizarea tehnică a soluțiilor informatice.

Implementarea Portofelului European pentru Identitate Digitală face parte din procesul de digitalizare a serviciilor publice și urmărește să ofere cetățenilor o metodă sigură și simplă de a-și gestiona identitatea și documentele oficiale în mediul electronic.