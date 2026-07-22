La un an de la aplicarea cerințelor European Accessibility Act, majoritatea site-urilor analizate au probleme de accesibilitate. Un raport realizat de Wawsome arată că aproximativ 9 din 10 companii și site-uri evaluate prezintă bariere semnificative pentru persoanele cu dizabilități.

Deși termenul de aplicare a legislației a fost 28 iunie 2025, numeroase companii tratează în continuare accesibilitatea digitală mai degrabă ca pe o inițiativă opțională decât ca pe o componentă esențială a serviciilor oferite clienților.

București, 15 iulie 2026 – După un an de la data de 28 iunie 2025, de la care au devenit obligatorii cerințele European Accessibility Act pentru produsele și serviciile vizate de legislație, accesibilitatea digitală continuă să fie tratată de multe companii drept o inițiativă opțională, și nu ca o componentă esențială a experienței oferite clienților.

Analiza Wawsome, platformă europeană specializată în accesibilitate digitală, indică faptul că aproximativ 9 din 10 companii și site-uri evaluate au probleme importante care pot îngreuna sau chiar împiedica utilizarea serviciilor online de către persoanele cu dizabilități. În același timp, interacțiunile companiei cu organizațiile din piață arată că interesul pentru evaluarea și remedierea acestor probleme rămâne redus.

Un website poate avea un design modern, un timp redus de încărcare și funcționalități complexe, dar să rămână dificil de utilizat pentru o persoană care navighează exclusiv cu tastatura, folosește un cititor de ecran sau are nevoie de ajustări privind dimensiunea textului, contrastul ori spațierea.

Printre cele mai frecvente bariere identificate de Wawsome se numără imaginile fără texte alternative relevante, contrastul insuficient între text și fundal, butoanele și linkurile fără denumiri clare, precum și formularele care nu au etichete accesibile sau mesaje de eroare ușor de înțeles.

De asemenea, unele site-uri nu permit navigarea completă cu ajutorul tastaturii, au o structură incorectă a titlurilor și conținutului sau folosesc elemente interactive incompatibile cu cititoarele de ecran. Problemele se regăsesc și în documente PDF sau în conținutul multimedia care nu este accesibil tuturor utilizatorilor.

Aceste bariere îi afectează nu doar pe utilizatorii cu dizabilități permanente, ci și pe persoanele vârstnice, pe cele cu limitări temporare sau pe utilizatorii care accesează un website în condiții dificile.

„La un an de la termenul de aplicare a legislației, problema nu mai este lipsa informației sau lipsa timpului de pregătire, ci lipsa prioritizării. Nouă din zece site-uri pe care le analizăm au bariere evidente de accesibilitate, iar multe companii nu consideră încă necesară o intervenție. Primul pas nu trebuie să fie complicat sau costisitor: începe cu o evaluare sinceră a site-ului și cu o listă clară a problemelor care trebuie rezolvate. Accesibilitatea nu înseamnă doar respectarea unei cerințe legale, ci posibilitatea reală ca fiecare client să poată naviga, înțelege și finaliza o acțiune online”, declară George Onofrievici, Founder & CEO@Wawsome.

European Accessibility Act introduce cerințe comune la nivelul Uniunii Europene pentru anumite produse și servicii. Printre acestea se numără serviciile de comerț electronic, serviciile bancare destinate consumatorilor, comunicațiile electronice, utilitățile, accesul la servicii audiovizuale, cărțile electronice și anumite servicii digitale pentru transportul de pasageri.

În România, cerințele directivei au fost transpuse prin Legea nr. 232/2022, care se aplică serviciilor vizate furnizate consumatorilor după 28 iunie 2025. Modul concret de aplicare depinde de natura serviciului, dimensiunea companiei și felul în care utilizatorii interacționează cu platforma digitală.

Wawsome oferă organizațiilor un instrument gratuit cu ajutorul căruia își pot verifica nivelul actual de accesibilitate al propriului website. Soluția nu necesită instalare sau configurare tehnică.

Utilizatorul introduce adresa site-ului, iar platforma analizează pagina și identifică probleme legate de contrast, texte alternative, navigarea cu tastatura, etichetele formularelor, structura conținutului, rolurile ARIA și alte criterii relevante pentru accesibilitatea digitală.

Rezultatele sunt prezentate în funcție de nivelul de severitate, iar raportul include recomandări concrete pentru remediere. Analiza automată reprezintă un prim diagnostic și poate fi urmată de audit și testare manuală.

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Wawsome pune la dispoziția companiilor un ecosistem de instrumente și servicii dedicate identificării, remedierii și monitorizării problemelor de accesibilitate de pe site-uri și platforme digitale.

Accessibility Checker analizează rapid un site și generează un raport raportat la criteriile WCAG, în timp ce Accessibility Monitor urmărește periodic apariția unor probleme noi. Accessibility Widget permite utilizatorilor să ajusteze contrastul, dimensiunea și spațierea textului, animațiile și navigarea, printr-o integrare simplă și personalizabilă.

Analiza automată poate fi completată prin audit și testare manuală a proceselor importante, precum autentificarea, formularele, rezervările, checkout-ul și plata. Wawsome oferă, de asemenea, consultanță tehnică pentru remedierea problemelor.

Compania recomandă o abordare continuă, bazată pe evaluare, remediere, testare și monitorizare, pentru ca site-urile să fie mai ușor de utilizat și să ofere o experiență digitală mai bună tuturor utilizatorilor.

„Companiile investesc constant în trafic, campanii, optimizarea conversiilor și experiența utilizatorului, dar pot pierde clienți chiar în momentul în care aceștia încearcă să citească informațiile, să completeze un formular sau să finalizeze o comandă. Accesibilitatea digitală trebuie integrată în modul în care este construit și administrat un produs online, nu tratată ca o corecție făcută în ultimul moment”, completează George Onofrievici.

Wawsome este o platformă europeană de accesibilitate digitală bazată pe inteligența artificială, concepută pentru a sprijini organizațiile în identificarea, remedierea și monitorizarea problemelor de accesibilitate digitală, precum WCAG, EAA, EN 301 549 și legislațiile naționale aplicabile.

Platforma oferă instrumente de accesibilitate, monitorizare, verificare, suport automatizat și opțiuni de implementare no code, pentru organizațiile care doresc să îmbunătățească accesul la serviciile digitale adresate tuturor utilizatorilor. Mai multe informații: wawsome.com

Notă privind analiza: Concluziile prezentate reflectă datele interne agregate de Wawsome pe baza site-urilor evaluate și a interacțiunilor cu organizațiile în perioada 28 iunie 2025–28 iunie 2026. Analiza nu reprezintă un studiu statistic exhaustiv sau reprezentativ pentru totalitatea companiilor din România.