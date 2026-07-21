La un an de la aplicarea European Accessibility Act, aproximativ 9 din 10 site-uri evaluate de Wawsome continuă să aibă probleme importante de accesibilitate digitală. Analiza publicată la București, la 15 iulie 2026, arată că numeroase companii nu au remediat barierele care împiedică persoanele cu dizabilități să folosească normal serviciile online, deși cerințele legale sunt obligatorii din 28 iunie 2025.

Printre cele mai frecvente probleme identificate se află contrastul slab dintre text și fundal, lipsa descrierilor alternative pentru imagini, formularele greu de utilizat, imposibilitatea navigării complete cu tastatura și folosirea incorectă a elementelor destinate cititoarelor de ecran.

Un site poate avea un design actual, funcționalități complexe și o viteză bună de încărcare, fără să poată fi folosit corespunzător de toate persoanele. Problemele apar în cazul utilizatorilor care navighează numai cu ajutorul tastaturii, folosesc cititoare de ecran, au dificultăți de vedere sau trebuie să modifice contrastul, dimensiunea ori spațierea textului.

Printre barierele întâlnite frecvent de Wawsome se numără imaginile care nu au texte alternative relevante și contrastul insuficient dintre text și fundal. Au fost identificate și butoane sau linkuri fără denumiri clare, formulare lipsite de etichete accesibile și mesaje de eroare greu de înțeles.

În unele cazuri, utilizatorii nu pot parcurge toate secțiunile site-ului folosind doar tastatura. Alte probleme sunt legate de structurarea greșită a titlurilor și conținutului, incompatibilitatea elementelor interactive cu cititoarele de ecran și existența unor documente PDF sau materiale multimedia inaccesibile.

Aceste obstacole nu îi afectează numai pe cei cu dizabilități permanente. Problemele pot îngreuna utilizarea unui site și pentru persoanele în vârstă, utilizatorii cu limitări temporare sau cei care accesează platformele în condiții dificile.

Potrivit Wawsome, după un an de la termenul de aplicare a legislației europene, lipsa timpului de pregătire nu mai poate fi considerată principala explicație pentru nerezolvarea problemelor.

„La un an de la termenul de aplicare a legislației, problema nu mai este lipsa informației sau lipsa timpului de pregătire, ci lipsa prioritizării. Nouă din zece site-uri pe care le analizăm au bariere evidente de accesibilitate, iar multe companii nu consideră încă necesară o intervenție. Primul pas nu trebuie să fie complicat sau costisitor: începe cu o evaluare sinceră a site-ului și cu o listă clară a problemelor care trebuie rezolvate. Accesibilitatea nu înseamnă doar respectarea unei cerințe legale, ci posibilitatea reală ca fiecare client să poată naviga, înțelege și finaliza o acțiune online”, declară George Onofrievici, Founder & CEO@Wawsome.

European Accessibility Act stabilește la nivelul Uniunii Europene cerințe comune pentru anumite categorii de produse și servicii. Regulile vizează, printre altele, comerțul electronic, serviciile bancare destinate consumatorilor, comunicațiile electronice, utilitățile și accesul la serviciile audiovizuale.

În aceeași categorie intră cărțile electronice și anumite servicii digitale folosite în transportul de pasageri.

În România, prevederile europene au fost transpuse prin Legea nr. 232/2022. Actul normativ se aplică serviciilor vizate de legislație care sunt furnizate consumatorilor după data de 28 iunie 2025.

Aplicarea concretă a cerințelor depinde de tipul serviciului, dimensiunea companiei și modul în care clienții folosesc platforma digitală. La un an de la intrarea în vigoare a obligațiilor, analiza Wawsome indică faptul că accesibilitatea digitală este tratată în continuare de numeroase companii ca o măsură opțională, nu ca o parte esențială a serviciului oferit.

Wawsome pune la dispoziția companiilor un instrument gratuit de evaluare, care poate fi folosit fără instalarea unui program și fără configurări tehnice.

Utilizatorul introduce adresa site-ului, iar platforma verifică pagina și semnalează problemele identificate. Analiza urmărește aspecte precum nivelul contrastului, existența textelor alternative pentru imagini, navigarea cu tastatura și etichetele formularelor. Sunt verificate și structura conținutului, rolurile ARIA și alte criterii considerate importante pentru accesibilitatea digitală.

Raportul rezultat grupează problemele în funcție de gravitatea lor și include recomandări pentru remediere. Evaluarea automată oferă un prim diagnostic și poate fi urmată de un audit mai amplu și de testări manuale. Instrumentul gratuit poate fi accesat la adresa scan.wawsome.com.

Wawsome oferă instrumente și servicii prin care companiile pot identifica, remedia și urmări problemele de accesibilitate ale site-urilor și platformelor digitale. Accessibility Checker verifică rapid site-ul și generează un raport în funcție de criteriile WCAG. Accessibility Monitor urmărește periodic site-ul și poate identifica apariția unor probleme noi. Accessibility Widget le permite utilizatorilor să modifice contrastul, dimensiunea și spațierea textului, animațiile și modul de navigare.

Integrarea poate fi realizată și personalizată în funcție de nevoile fiecărei platforme. Analiza automată este completată prin audituri și testări manuale ale proceselor importante, precum autentificarea, completarea formularelor, rezervările, finalizarea comenzilor și plata. Companiile pot primi și consultanță tehnică pentru corectarea problemelor identificate.

Wawsome recomandă ca accesibilitatea digitală să fie tratată ca un proces permanent, bazat pe evaluare, remediere, testare și monitorizare.

Problemele de accesibilitate pot bloca utilizatorii chiar în momentul în care aceștia încearcă să citească informațiile, să completeze un formular sau să finalizeze o achiziție.

„Companiile investesc constant în trafic, campanii, optimizarea conversiilor și experiența utilizatorului, dar pot pierde clienți chiar în momentul în care aceștia încearcă să citească informațiile, să completeze un formular sau să finalizeze o comandă. Accesibilitatea digitală trebuie integrată în modul în care este construit și administrat un produs online, nu tratată ca o corecție făcută în ultimul moment”, completează George Onofrievici.

Potrivit companiei, un site mai accesibil poate reduce blocajele întâmpinate de utilizatori și poate îmbunătăți experiența digitală pentru toate categoriile de public.