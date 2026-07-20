Comisia Europeană a aplicat luni cea mai mare amendă de până acum în baza Regulamentului privind serviciile digitale (DSA), sancționând platforma chineză de comerț electronic AliExpress cu 550 de milioane de euro. Decizia vizează faptul că pe platformă au continuat să fie comercializate produse ilegale și periculoase, potrivit Politico.

AliExpress este deținută de grupul chinez Alibaba. Potrivit Comisiei Europene, platforma nu a implementat măsuri suficient de eficiente pentru identificarea și limitarea riscurilor asociate vânzării de produse care nu respectă legislația europeană.

„Pe platformă se aflau multe produse contrafăcute, jucării nesigure și cosmetice periculoase, care au rămas online foarte mult timp”, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene responsabilă de domeniul tehnologiei, potrivit Politico.

Regulile europene impun marilor platforme online obligația de a identifica riscurile asociate activităților ilegale și de a lua măsuri pentru reducerea acestora.

În cazul AliExpress, autoritățile europene au constatat că anumite produse continuau să fie recomandate și promovate utilizatorilor chiar și după ce existau indicii că acestea nu respectau normele europene.

Virkkunen a avertizat că lipsa unor mecanisme de control eficiente poate reprezenta un risc pentru consumatori și poate crea un dezavantaj pentru comercianții care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația europeană.

„Am luat în calcul durata și gravitatea acestor încălcări atunci când am stabilit valoarea amenzii”, a explicat Henna Virkkunen.

Sancțiunea aplicată AliExpress este a treia amendă acordată până acum în baza DSA. Decizia vine la două luni după ce platforma concurentă Temu a fost sancționată cu 200 de milioane de euro pentru probleme similare.

Investigația Comisiei Europene împotriva AliExpress a fost lansată în martie 2024. Ancheta a urmărit mai multe posibile încălcări ale legislației europene, printre care lipsa de transparență în ceea ce privește publicitatea și mecanismele utilizate pentru recomandarea produselor către utilizatori.

O parte dintre problemele identificate au fost abordate prin angajamente asumate de AliExpress în iunie 2025. Comisia Europeană a stabilit însă că platforma nu a evaluat în mod corespunzător dacă dispunea de suficient personal pentru verificarea produselor suspectate că ar fi ilegale.

În anumite situații, moderatorii suprasolicitați ar fi avut la dispoziție doar 10 sau 20 de secunde pentru verificarea unui produs, potrivit unui oficial european.

De asemenea, AliExpress nu a analizat suficient modul în care sistemele de recomandare și publicitate ale platformei puteau contribui la promovarea produselor ilegale.

Platforma are termen până la 20 octombrie pentru a prezenta un plan destinat remedierii problemelor identificate de Comisia Europeană. În lipsa unor măsuri considerate suficiente, AliExpress riscă sancțiuni suplimentare.