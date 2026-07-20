Aplicaţiile pentru femei, probleme de confidenţialitate

Aplicaţiile de monitorizare a ciclului menstrual, folosite de milioane de persoane, pot gestiona date medicale extrem de sensibile în moduri foarte diferite. Un raport realizat de Fundaţia Mozilla arată că unele dintre cele mai populare aplicaţii oferă protecţii solide, în timp ce altele transmit anumite informaţii către companii de publicitate, analiză şi gestionare a datelor, scrie BBC.

Investigaţia a analizat şase aplicaţii: Flo, Clue, Stardust, Spot On, Period Calendar şi Euki. Concluziile sunt importante mai ales în contextul în care, după decizia Curţii Supreme a SUA din 2022 privind anularea protecţiilor federale pentru avort, experţii se tem că datele digitale despre sănătatea reproductivă ar putea fi folosite în anchete penale.

Stardust a fost singura aplicaţie identificată de Mozilla ca transmiţând date detaliate despre sănătatea reproductivă unei alte companii. Informaţiile pot include statutul unei sarcini, utilizarea contraceptivelor, starea de spirit, consumul de alcool şi simptome specifice, precum crampele abdominale sau sensibilitatea sânilor.

Datele sunt direcţionate către compania RudderStack, care, potrivit Stardust, este folosită ca „technical pipeline” şi nu poate utiliza sau vinde informaţiile în scopuri proprii.

O altă problemă identificată priveşte aplicaţia Spot On, creată de Planned Parenthood. Aplicaţia în sine nu transmite date către alte companii, însă anumite funcţii deschid site-ul organizaţiei într-un browser.

Mozilla a constatat că site-ul transmite unei companii de analiză informaţii despre tipul de servicii medicale căutate, inclusiv teste HIV sau servicii de afirmare a genului.

Majoritatea aplicaţiilor analizate trimit însă informaţii de bază către servicii de publicitate şi analiză operate de companii precum Google, Meta, Microsoft şi TikTok. Aceste date pot include identificatori ai utilizatorului şi informaţii despre dispozitiv, care pot fi folosite pentru publicitate personalizată şi urmărirea activităţii online.

Mozilla consideră Euki cea mai sigură opţiune. Aplicaţia păstrează datele de sănătate direct pe telefon, nu necesită cont şi oferă chiar o funcţie „decoy”, care poate afişa informaţii false dacă altcineva accesează dispozitivul. Flo şi Clue au primit, de asemenea, evaluări relativ bune datorită transparenţei şi opţiunilor de confidenţialitate, deşi păstrează cantităţi mai mari de date pe serverele proprii.

Raportul atrage atenţia şi asupra istoricului companiilor. Flo a încheiat în 2021 un acord cu autorităţile americane după acuzaţii privind transmiterea unor informaţii sensibile către Meta, Google şi alte companii, deşi aplicaţia promisese că păstrează datele private. Mozilla spune că practicile companiei s-au îmbunătăţit ulterior, dar recomandă utilizatorilor să analizeze nu doar politicile actuale, ci şi istoricul aplicaţiilor pe care le folosesc.