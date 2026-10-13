O acțiune în instanță deschisă recent aduce în prim-plan o problemă gravă cu care se confruntă mediul de afaceri local: modul în care deciziile unor instituții publice pot împinge companiile spre colaps economic. Dosarul aflat pe rolul Tribunalului București reprezintă o premieră juridică în România și pune sub semnul întrebării responsabilitatea pe care o poartă angajații de la stat atunci când măsurile lor afectează direct colectarea banilor la bugetul public și activitatea agenților economici, conform newsonline.ro.

Procesul vizează situația societății Meat King SRL, iar miza financiară este uriașă. Unul dintre creditorii firmei solicită judecătorului sindic ca un grup de funcționari și instituții publice să fie trași la răspundere și să achite în solidar pasivul societății, evaluat la peste 54 de milioane de lei.

Demersul juridic aduce acuzații directe la adresa unor reprezentanți din structurile de conducere ale Administrației Publice și ale Vămilor. Reclamantul susține că blocajele generate de aceștia au condus la falimentul companiei, împiedicând astfel recuperarea creanțelor atât de către creditorii privați, cât și de către bugetul de stat.

Printre cei vizați se numără Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice, alături de foste și actuale cadre de conducere precum Luiza Ungureanu și Mihaela Georgescu, dar și Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și Direcția Regională a Finanțelor Publice București. În același dosar sunt menționați Alin Ghiurca, Director General al Direcției de Soluționare a Contestațiilor din cadrul Ministerului de Finanțe, Autoritatea Vamală, Paul Petrof, fost șef al Direcției Regionale Vamale București, și Vasile Neagu, fost șef al Biroului Vamal de Interior București.

Procedura de insolvență împotriva SC Meat King SRL a fost deschisă în martie 2025, la solicitarea Fiscului. Deși societatea a propus un plan de reorganizare destinat achitării datoriilor către stat, propunerea a fost respinsă în cadrul Adunării Creditorilor din februarie, votul decisiv fiind acordat chiar de Direcția Generală a Finanțelor Publice București. Respingerea a dus direct la intrarea în faliment a societății.

Reclamantul atrage atenția asupra faptele menționate în acțiune, subliniind că decizia de vot a ignorat cadrul legal prevăzut pentru protejarea mediului de afaceri.

„În acest context ne atrag atenția două din principiile procedurii de insolvență prevăzute de legea 85/2014 în cuprinsul art. 4 pct. 1 și 2 care vizează maximizarea gradului de recuperare a creanțelor și acordarea unei șanse debitorilor de redresare eficientă a afacerii, pentru menținerea activității economice și protejarea locurilor de muncă (…) ce considerăm că nu au fost avute în vedere în cauză de creditorul majoritar. (..)

Având în vedere aspectele de mai sus considerăm că intenția evidentă a creditorului majoritar, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București în reprezentarea Administrației Sector 1 a Finanțelor Publice a fost aceea a intrării societății debitoare (Meat King n.r.) în faliment, cu atât mai mult cu cât și administratorul judiciar a menționat în raportul său concluzia potrivit căreia – în comparație cu varianta reorganizării, varianta falimentului ar putea fi mai dezavantajoasă”, scrie reclamantul în cererea de chemare în judecată depusă la Tribunalul București prin care solicită atragerea răspunderii Fiscului și a funcționarilor.

Pe lângă votul împotriva reorganizării, cererea de chemare în judecată aduce în discuție și alte episoade care ar fi contribuit la destabilizarea financiară a firmei. Potrivit documentelor, activitatea Meat King SRL a fost grav perturbată de Biroul Vamal Interior București, condus la acea vreme de Vasile Neagu.

După autorizarea ca destinatar înregistrat, compania a solicitat eliberarea timbrelor fiscale necesare comercializării băuturilor alcoolice. Deși legea impune un termen de șapte zile calendaristice pentru soluționarea sau refuzul motivat al cererilor, comanda depusă în februarie 2022 a rămas fără răspuns timp de cinci luni, până în iulie 2022.

În lipsa posibilității de a funcționa, compania a pierdut avansurile achitate către furnizori, contractele comerciale au fost reziliate, iar societatea a ajuns într-un impas financiar fără ieșire. Dosarul deschide astfel o cale legală nouă prin care mediul privat încearcă să tragă la răspundere personală funcționarii ale căror decizii sau întârzieri afectează activitatea economică.