Curtea Militară de Apel București urmează să judece marți, 13 octombrie, apelul din dosarul 10 August, la trei zile după intervenirea prescripției răspunderii penale pentru faptele de abuz în serviciu imputate foștilor șefi ai Jandarmeriei Române. Tribunalul Militar București i-a achitat în iunie pe mai mulți dintre inculpați, însă decizia a fost atacată. Reprezentanții comunității Declic au anunțat că vor sprijini victimele violențelor de la protestul din 2018 să sesizeze Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), după pronunțarea unei hotărâri definitive în România.

Termenul de judecată din 13 octombrie a fost stabilit după ce, la ședința din 22 septembrie, magistrații Curții Militare de Apel București au amânat cauza. Prescripția răspunderii penale a intervenit la 10 octombrie 2026, la opt ani de la protestele din Piața Victoriei.

Potrivit articolului 154 alineatul (1) litera c) din Codul penal, termenul de prescripție este de opt ani pentru infracțiunile a căror pedeapsă maximă prevăzută de lege este cuprinsă între cinci și zece ani. Abuzul în serviciu, infracțiunea de care au fost acuzați foștii șefi ai Jandarmeriei, se pedepsește cu închisoare de la doi la șapte ani.

În aceste condiții, instanța urmează să se pronunțe asupra apelului în contextul intervenirii prescripției răspunderii penale.

La 15 iunie 2026, după cel puțin 80 de termene de judecată, Tribunalul Militar București a dispus achitarea mai multor inculpați, motivând că faptele pentru care au fost judecați nu sunt prevăzute de legea penală.

Printre cei achitați s-au numărat Laurențiu Valentin Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei, trimis în judecată pentru abuz în serviciu și fals intelectual, Ionuț Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române, acuzat de abuz în serviciu, și Gheorghe Sebastian Cucoș, fost inspector general al Jandarmeriei Române, trimis în judecată pentru aceeași infracțiune.

Laurențiu Cristian Ciobanu a fost judecat pentru complicitate la purtare abuzivă și a fost achitat pentru această faptă.

În cazul altor inculpați acuzați de purtare abuzivă, instanța a dispus încetarea procesului penal ca urmare a prescripției răspunderii penale. Alți inculpați au primit condamnări la închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, însoțite de interdicții și obligații.

Hotărârea Tribunalului Militar București nu a fost definitivă și a fost atacată cu apel.

Reprezentanții comunității Declic au anunțat că vor continua să sprijine cele peste 300 de persoane vătămate în demersurile lor pentru obținerea unei soluții la nivel european.

Potrivit Cătălinei Hopârteanu, reprezentantă a Declic, sesizarea Curții Europene a Drepturilor Omului va fi depusă după ce instanța din România va pronunța hotărârea definitivă de încetare a procesului penal.

„Noi, comunitatea Declic, susținem victimele pentru a termina procesul aici, în țară, pentru ca mai apoi, cu o decizie nefavorabilă, să-și găsească dreptatea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”, a declarat Cătălina Hopârteanu.

Victimele intenționează să reclame la instanța europeană faptul că statul român ar fi tergiversat nejustificat ancheta și procesul timp de peste opt ani. Acestea invocă articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care garantează dreptul la un proces echitabil într-un termen rezonabil.

Prescripția răspunderii penale nu anulează automat dreptul persoanelor vătămate de a solicita despăgubiri materiale și morale. Acțiunile civile pot continua separat, în funcție de soluțiile dispuse de instanțe și de cadrul procedural aplicabil.

În aceeași hotărâre din 15 iunie, Tribunalul Militar București a respins majoritatea acțiunilor civile formulate de persoanele vătămate împotriva inculpaților, în solidar cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București.

Instanța a admis cererile de acordare a unor daune morale pentru patru persoane, stabilind sume cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei. Cererile privind daunele materiale au fost respinse ca nefondate.

Decizia asupra laturii civile a fost pronunțată în cadrul aceleiași cauze, în care au fost analizate atât acuzațiile penale, cât și pretențiile formulate de persoanele care au reclamat că au fost vătămate în timpul intervenției jandarmilor.

Laurențiu Cazan, Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile au fost acuzați că au coordonat operațiunea din Piața Victoriei și au ordonat intervenția în forță care a dus la dispersarea protestatarilor. Potrivit anchetatorilor, intervenția a fost însoțită de acte de violență împotriva manifestanților.

În cazul lui Cucoș și al lui Sindile, procurorii au solicitat pedepse cu închisoarea cu executare. Pentru Laurențiu Cazan, care s-a prezentat la proces și a avut o atitudine receptivă în fața magistraților, procurorii au cerut o pedeapsă cu suspendare.

Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic privind dosarul 10 August, a criticat durata procedurilor judiciare și a cerut clarificarea responsabilităților pentru intervenția din Piața Victoriei.

„O țară întreagă a văzut imaginile cu bătrâni, femei și copii gazați și loviți de jandarmii care ar fi trebuit să îi protejeze. Șefii din Jandarmerie ar putea să spună în fața judecătorilor cine le-a cerut să acționeze împotriva propriilor cetățeni. Deocamdată, însă, am văzut doar tentative de tergiversare a procesului, pentru a scăpa prin prescrierea faptelor”, afirma reprezentanta Declic.

Potrivit rechizitoriului și expertizelor tehnice realizate de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, forțele de ordine au folosit împotriva manifestanților 63 de grenade de mână cu efect acustic, 489 de grenade de mână cu efect iritant-lacrimogen și 316 cartușe de calibrele 38 și 40 mm cu efect iritant-lacrimogen.

Reprezentanții Declic au susținut că expertizele au indicat că aceste dispozitive au provocat arsuri și răni grave, din cauza schijelor, temperaturilor ridicate și forței impactului. Sute de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit organizației.

Dosarul a ajuns în instanță după ce ancheta fusese clasată de procurori în 2020. Ioan Crăciuneanu, una dintre victimele violențelor, a obținut redeschiderea anchetei, fiind reprezentat de sora sa, avocata Lucia Crăciuneanu, și de avocatul comunității Declic, Toni Decean.

Membrii comunității au susținut financiar demersul judiciar, acoperind onorariile avocaților și costurile procesului. De asemenea, au analizat sute de ore de înregistrări video și au extras imagini pe care le-au considerat probe ale agresiunilor comise asupra unor cetățeni care nu manifestau comportamente violente.