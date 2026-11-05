Cauciucuri de iarnă. Când devin obligatorii pentru șoferi

Șoferii din România nu sunt obligați să monteze cauciucuri de iarnă de la 1 noiembrie, deoarece Codul rutier nu stabilește o dată pentru schimbarea anvelopelor. Obligația apare atunci când circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. În noiembrie 2026, cei care nu respectă această regulă riscă amenzi de până la 4.325 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare.

Legislația rutieră din România nu impune schimbarea anvelopelor la începutul lunii noiembrie și nici nu stabilește un termen calendaristic până la care șoferii trebuie să își echipeze mașinile pentru sezonul rece. Potrivit articolului 102 alineatul (1) punctul 28 din OUG nr. 195/2002, utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când autovehiculul circulă pe un drum public acoperit cu zăpadă, gheață sau polei.

Prin urmare, șoferii care circulă pe carosabil uscat nu pot fi amendați pentru lipsa cauciucurilor de iarnă doar pentru că este noiembrie sau decembrie.

Situația se schimbă însă dacă pe traseu există sectoare de drum acoperite cu polei, gheață sau zăpadă. În aceste condiții, echiparea corespunzătoare devine obligatorie, indiferent de anotimp. Pentru autovehiculele destinate transportului de marfă, cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, precum și pentru cele destinate transportului de persoane, cu peste nouă locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, sunt prevăzute condiții diferite.

Aceste vehicule trebuie să aibă anvelope de iarnă pe roțile axelor de tracțiune sau să fie echipate, pe aceleași roți, cu lanțuri ori alte dispozitive antiderapante certificate.

Șoferii care utilizează anvelope all season trebuie să verifice inscripțiile existente pe partea laterală a acestora. Pentru ca anvelopele să respecte cerințele legislației naționale privind circulația în condiții de iarnă, trebuie să existe unul dintre următoarele marcaje:

M+S

M.S.

MS

M&S

Literele M și S provin din cuvintele englezești „mud” și „snow”, care înseamnă noroi și zăpadă. Denumirea comercială „all season” nu garantează, singură, că anvelopa îndeplinește cerințele legale pentru utilizarea pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Registrul Auto Român arată că anvelopele care poartă marcajele M și S în formele recunoscute sunt acceptate pentru circulația în condiții de iarnă, indiferent de denumirea sub care sunt comercializate.

Pe unele anvelope poate apărea și simbolul 3PMSF, reprezentat printr-un munte cu trei vârfuri și un fulg de zăpadă. Acest marcaj indică faptul că produsul a trecut teste standardizate privind tracțiunea pe zăpadă și respectă cerințele minime de aderență pentru condiții severe de iarnă.

Prezența marcajului M+S nu este singura condiție pe care trebuie să o respecte anvelopele unui autoturism.

Inscripția trebuie verificată pe toate cele patru cauciucuri, iar dimensiunile și caracteristicile acestora trebuie să corespundă informațiilor din cartea de identitate a vehiculului. Potrivit articolului 112 alineatul (1) litera h) din Codul rutier, polițiștii pot reține certificatul de înmatriculare atunci când anvelopele nu respectă dimensiunile sau caracteristicile autorizate.

Aceeași măsură poate fi aplicată și în cazul cauciucurilor care prezintă tăieturi, rupturi ale cordului sau un grad de uzură care depășește limita legală.

Cordul reprezintă structura internă de rezistență a anvelopei, iar deteriorarea acestuia poate afecta siguranța circulației. Reținerea talonului pentru asemenea deficiențe nu depinde de condițiile meteorologice. Șoferii pot fi sancționați inclusiv atunci când circulă pe un drum uscat.

Durata de utilizare a anvelopelor depinde de kilometrii parcurși, calitatea produselor și gradul de uzură. Chiar și în cazul autoturismelor care circulă mai puțin, cauciucurile trebuie verificate periodic pentru identificarea eventualelor deteriorări sau semne de îmbătrânire. O anvelopă nouă de iarnă poate avea o adâncime a profilului de aproximativ 8-9 milimetri. Pe măsură ce aceasta se uzează, performanțele sale în condiții de iarnă se reduc.

Damian Valentin, administratorul unei firme de anvelope din București, a explicat pentru Digi24.ro când este necesară înlocuirea cauciucurilor.

„Adâncimea cauciucurilor noi variază în funcție de tipul acestora. O anvelopă nouă de iarnă poate avea undeva la 8-9 mm adâncime de rulare. În momentul în care cauciucurile sunt uzate, se poate ajunge cu adâncimea profilului undeva la 3-4 mm. În acel caz, randamentul anvelopei scade și produsul nu mai are aderență în trafic, în sezonul rece. Dacă vorbim despre un autoturism care nu circulă mult, spre exemplu, undeva la 30.000 de km pe an, iar anvelopele utilizate sunt de calitate superioară, atunci pot fi păstrate pe mașină și până la 5 ani, dar cu o condiție, să nu apară semne vizibile de îmbătrânire pe anvelopă (de ex: fisuri fine pe flancuri sau în canelurile benzii de rulare). Dacă sunt persoane care merg mulți kilometri pe an, chiar și peste 50.000, atunci randamentul anvelopei poate scădea chiar și după un an și necesită schimbare.”, a transmis pentru Digi24.ro Damian Valentin, administratorul unei firme de anvelope din București

Astfel, înlocuirea anvelopelor nu trebuie făcută exclusiv în funcție de vechimea acestora, ci și de starea lor efectivă și de distanțele parcurse.

Șoferii care circulă fără anvelope de iarnă pe drumuri acoperite cu zăpadă, polei sau gheață riscă sancțiuni din clasa a IV-a, respectiv între 9 și 20 de puncte-amendă. În noiembrie 2026, valoarea unui punct-amendă este de 216,25 lei, reprezentând 5% din salariul minim brut de 4.325 de lei, aplicabil de la 1 iulie 2026.

Prin urmare, amenzile sunt cuprinse între:

1.946,25 lei, pentru 9 puncte-amendă;

4.325 de lei, pentru 20 de puncte-amendă.

Pe lângă sancțiunea financiară, polițiștii rutieri pot reține certificatul de înmatriculare, conform articolului 112 alineatul (1) litera h¹ din OUG nr. 195/2002. În această situație, conducătorul auto primește o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație. Autovehiculul nu mai poate fi condus pe drumurile publice până la îndeplinirea condițiilor legale.