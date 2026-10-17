Administrația Prezidențială a achitat 8.967,21 lei pentru biletul de avion folosit de Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, la deplasarea din martie 2026 în Statele Unite. Instituția a comunicat că nu a plătit cazarea și nu i-a acordat diurnă. Informațiile apar în contextul în care AUR a depus în Parlament un proiect de lege care urmărește limitarea cheltuielilor publice pentru persoanele fără statut oficial care participă la delegațiile prezidențiale.

Mirabela Grădinaru a făcut parte din delegația României care s-a deplasat în Statele Unite, în luna martie, în calitate de invitată a președintelui Nicușor Dan.

Potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială pentru G4Media, statul a suportat exclusiv costul biletului său de avion, în valoare de 8.967,21 lei, pentru un loc la clasa economică.

Pe 24 și 25 martie, Mirabela Grădinaru a participat la reuniunea inaugurală a coaliției internaționale „Fostering the Future Together”, inițiată de Melania Trump. Evenimentul a fost dedicat educației digitale a copiilor.

Cheltuielile totale suportate de Administrația Prezidențială pentru această deplasare au ajuns la 31.379,36 lei. Din suma respectivă, 22.412 lei au reprezentat costurile aferente celor doi consilieri de stat care au făcut parte din delegație. Banii au acoperit biletele de avion la clasa economică și diurnele acestora.

Restul cheltuielilor au reprezentat biletul de avion cumpărat pentru Mirabela Grădinaru. Instituția a explicat că partenera președintelui nu a primit bani pentru cheltuielile zilnice și nici nu a beneficiat de cazare plătită din bugetul Administrației Prezidențiale.

„Doamna Grădinaru nu a beneficiat de diurnă, iar Administrația Prezidențială nu a suportat costurile pentru cazare”, a transmis instituția.

De la preluarea mandatului prezidențial de către Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru a fost prezentă la mai multe deplasări oficiale efectuate de șeful statului. Aceasta l-a însoțit pe președinte în vizita de stat din Austria, la summitul NATO organizat la Ankara, precum și la evenimentele dedicate Zilei Naționale a Franței, desfășurate la Paris. De asemenea, Mirabela Grădinaru a participat la deplasările prilejuite de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite de la New York și de vizita oficială efectuată la Praga.

Partenera președintelui a reprezentat România și la două evenimente internaționale la care a participat fără Nicușor Dan.

Unul dintre acestea a avut loc la Kiev, unde a fost prezentă la Summitul Primelor Doamne și al Primilor Domni, organizat cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei.

Mirabela Grădinaru a participat separat și la o conferință desfășurată la Chișinău, dedicată siguranței copiilor în mediul online.

Participarea Mirabelei Grădinaru la delegațiile externe a devenit și subiectul unei inițiative legislative. Pe 14 octombrie, parlamentari AUR au depus un proiect de lege prin care propun restricționarea utilizării fondurilor publice pentru persoanele care îl însoțesc pe președintele României fără să dețină o funcție sau un statut oficial recunoscut prin lege.

Inițiativa ar permite în continuare suportarea unor asemenea cheltuieli pentru soțul sau soția șefului statului, în condițiile prevăzute de lege, dar ar exclude partenerii de viață fără statut oficial.

Proiectul urmărește să interzică utilizarea resurselor statului pentru persoane care participă la vizite externe, summituri sau alte evenimente oficiale alături de președinte, fără să îndeplinească atribuții recunoscute legal. Deputata AUR Dumitrina Mitrea, una dintre inițiatoarele propunerii legislative, a criticat participarea Mirabelei Grădinaru la astfel de evenimente.

„Doamna Grădinaru a fost inclusă în delegații oficiale, a participat la evenimente internaționale și a beneficiat de suportarea cheltuielilor din fonduri publice, deși nu deține nicio funcție”, a susținut deputata AUR Dumitrina Mitrea, inițiatoarea proiectului.

Inițiativa se află în procedură parlamentară. Prin urmare, restricțiile propuse de AUR nu sunt în vigoare și nu modifică, în prezent, regulile privind cheltuielile pentru deplasările prezidențiale.