Cât a costat deplasarea Mirabelei Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump. Sumele comunicate de Administrația Prezidențială

Administrația Prezidențială a transmis costurile deplasării delegației din care a făcut parte Mirabela Grădinaru în Statele Unite, la summitul organizat la inițiativa Melaniei Trump, desfășurat în perioada 24–25 martie 2026, la Washington. Potrivit datelor comunicate la solicitarea Gândul, cheltuielile totale au fost de 31.379 de lei și au inclus transportul și diurna pentru o parte dintre participanți.

Administrația Prezidențială a oferit un răspuns privind deplasarea în Statele Unite a delegației din care a făcut parte Mirabela Grădinaru, după apariția controversei referitoare la statutul acesteia și la cheltuielile generate de participarea la eveniment. Potrivit instituției, costurile totale ale deplasării s-au ridicat la 31.379 de lei. Din această sumă, pentru Mirabela Grădinaru a fost alocată suma de 8.967 de lei, în timp ce pentru restul delegației cheltuielile au fost de 22.412 lei, reprezentând bilete de avion și diurnă.

Instituția nu a oferit explicații suplimentare privind criteriile în baza cărora au fost repartizate aceste sume în interiorul delegației.

În răspunsul transmis, Administrația Prezidențială a arătat că suma totală vizează numai costul biletelor de avion și diurna pentru doi membri ai delegației. Cheltuielile privind cazarea nu au fost suportate de instituție. Costurile aferente cazării nu sunt precizate în răspunsul oficial. În acest context, rezultă că delegația, împreună cu Mirabela Grădinaru, ar fi putut înnopta la Reședința Ambasadei României la Washington, cunoscută pentru capacitatea sa mare de cazare, având 46 de camere.

Întrebată dacă deplasarea a fost efectuată la clasa business sau economy, Administrația Prezidențială a transmis că membrii delegației au călătorit la clasa economică.

„Costurile totale aferente deplasării au fost în cuantum de 31.379,36 lei, reprezentând contravaloarea diurnei pentru cei doi consilieri de stat și a biletelor de avion achiziționate la clasa economică. Nu au fost decontate cheltuieli privind cazarea delegației. Din totalul cheltuielilor prezentat mai sus, suma de 8.967,21 lei reprezintă costurile cu biletul de avion, la clasa economic, pentru doamna Mirabela Grădinaru. Precizăm că doamna Grădinaru nu a beneficiat de diurnă, iar Administrația Prezidențială nu a suportat costurile pentru cazare”, se arată în răspunsul Administrației Prezidențiale, pentru Gândul.

Prin urmare, instituția a precizat explicit că Mirabela Grădinaru nu a primit diurnă și că, în cazul său, suma de 8.967,21 lei reprezintă exclusiv costul biletului de avion.

Conform răspunsului oficial transmis de Administrația Prezidențială, din delegație au făcut parte Mirabela Grădinaru, Vlad Ionescu și Diana Punga.

Vlad Ionescu a participat în calitate de consilier de stat pentru politică externă, iar Diana Punga în calitate de consilier de stat pentru relația cu societatea civilă. În ceea ce o privește pe Mirabela Grădinaru, instituția a arătat că aceasta a participat în calitate de invitat al președintelui României.

„Reprezentarea României la Summitul „Fostering the Future Together”, desfășurat la Washington, D.C., la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, a fost realizată de către o delegație a Administrației Prezidențiale aprobată de Președintele României, condusă de domnul Vlad Ionescu, Consilier de Stat pentru politică externă, cu participarea doamnei Diana Punga, Consilier de Stat pentru relația cu societatea civilă, și a doamnei Mirabela Grădinaru, în calitate de invitat al Președintelui României”, a transmis instituția.

Evenimentul a reunit parteneri internaționali pentru discuții privind educația digitală, inteligența artificială și siguranța copiilor în mediul online. În acest context a avut loc și deplasarea delegației Administrației Prezidențiale pentru reprezentarea României la summit.