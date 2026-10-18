Câte drone au fost doborâte în România în 2026. Bilanțul MApN

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a publicat bilanțul incidentelor aeriene înregistrate de la începutul anului 2026, pe fondul războiului din Ucraina. Potrivit datelor oficiale, șase drone au fost doborâte în spațiul aerian românesc, iar alte 44 de drone sau fragmente au fost identificate, recuperate ori neutralizate pe teritoriul țării. Cel mai recent incident a avut loc sâmbătă, 17 octombrie, când două drone de atac au fost distruse de avioane F-16 deasupra Mării Negre.

Statisticile centralizate de Ministerul Apărării Naționale indică mai multe intervenții ale forțelor militare române în contextul atacurilor desfășurate în apropierea graniței.

De la începutul anului și până în prezent, MApN a raportat:

Cifrele au fost publicate de MApN în evidența incidentelor produse în contextul conflictului militar din Ucraina.

Cel mai recent incident s-a produs sâmbătă seară, 17 octombrie, când două drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian al României, deasupra Mării Negre. Piloții militari români au intervenit cu aeronave F-16 și au doborât ambele ținte.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că aparatele distruse erau drone de atac din familia Geran, echipate cu sisteme de propulsie cu reacție.

Înaintea intervenției, radarele militare detectaseră mai multe ținte aeriene aflate la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Șerpilor, care se deplasau spre sud-vest.

„Sâmbătă, 17 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat un grup de ţinte aeriene care evoluau la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Şerpilor, pe direcţia sud-vest. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat la ora 17:43 şi au doborât două ţinte aeriene deasupra apelor teritoriale ale României, în spaţiul aerian naţional", se arată într-o informare postată pe site-ul ministerului.

Cele două aeronave care au executat misiunea aparțin Bazei 86 Aeriene Borcea și se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană în momentul declanșării intervenției.

Duminică, 18 octombrie, MApN a prezentat pe pagina oficială de Facebook fotografii realizate în timpul operațiunii desfășurate cu o seară înainte. Imaginile surprind intervenția piloților români pentru neutralizarea celor două drone care intraseră în spațiul aerian național.

Fotografiile au fost publicate după ce ministerul anunțase doborârea țintelor deasupra apelor teritoriale ale României. Operațiunea din 17 octombrie se regăsește în bilanțul celor șase drone doborâte în 2026, potrivit datelor oficiale prezentate de instituție.

MApN a prezentat și situația cumulată a incidentelor înregistrate după declanșarea războiului din Ucraina. Potrivit statisticilor ministerului, în această perioadă au fost consemnate 164 de atacuri în apropierea frontierei României.

În urma situațiilor monitorizate, aeronavele militare au fost ridicate de la sol de 112 ori, iar numărul pătrunderilor neautorizate în spațiul aerian național a ajuns la 54.

Bilanțul include șase drone doborâte și alte 81 de drone sau fragmente identificate, recuperate ori neutralizate pe teritoriul țării. De asemenea, militarii au neutralizat nouă mine marine găsite în derivă în zona economică exclusivă sau eșuate pe litoral.

Datele publicate de Ministerul Apărării Naționale includ atât incidentele aeriene, cât și intervențiile pentru îndepărtarea pericolelor reprezentate de minele marine, în contextul războiului din Ucraina.