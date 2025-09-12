Cătălin Cîrjan, la un pas de FCSB. Culisele unui transfer care s-a decis în ultimul moment

Superliga putea să arate total altfel, dacă actualul decar al lui Dinamo - Cătălin Cîrjan - semna cu FCSB. Puțini știu că actualul decar al lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, a fost la un pas să îmbrace tricoul marii rivale, FCSB.

În perioada în care era legitimat la Arsenal, mijlocașul a fost monitorizat timp de șase luni de clubul roș-albastru. Totuși, transferul nu s-a realizat. Decizia finală i-a aparținut managerului general Mihai Stoica, care a considerat că fotbalistul este prea fragil din punct de vedere fizic.

Sursele Evenimentul Zilei au explicat că, deși Cîrjan petrece ore întregi în sala de forță, nu reușește să își dezvolte masa musculară la nivelul cerut pentru a face față duelurilor din Superligă. Acesta a fost motivul principal pentru care FCSB a renunțat la idee.

Cătălin Cîrjan a ajuns la Arsenal în 2019, după ce a fost remarcat în România la Viitorul Domnești. Londonezii i-au oferit un contract pe termen lung și a făcut parte din echipa U23 a clubului. Tânărul mijlocaș a impresionat prin tehnică și viziune de joc, însă a trecut prin perioade extrem de grele.

În 2021, a suferit o accidentare gravă la genunchi care l-a ținut departe de gazon mai bine de un an și jumătate. A revenit pe teren abia în toamna lui 2022, cu bandaj pe genunchi și sub supraveghere medicală strictă. Povestea sa de luptător a fost remarcată inclusiv de presa britanică, care a scris despre determinarea românului de a reveni în fotbalul profesionist după aproape 500 de zile de pauză.

Cătălin Cîrjan a povestit ce a trăit în cele mai grele momente din viața sa. „După două antrenamente la Arsenal, mi-am rupt ligamentul încrucișat la genunchiul drept și a trebuit să iau o pauză de un an. M-a întărit foarte tare acea perioadă.

Cei de la Arsenal au fost alături de mine. Nici nu știam ce înseamnă acea accidentare. A urmat un an greu. Ei mi-au plătit operația, am revenit în țară ca să fiu cu familia, la 2-3 luni mergeam acolo la control. Am revenit la Viitorul Domnești după un an, mai mergeam la Londra din când în când.

La 16 ani am semnat primul contract cu Arsenal, era un scholarship. La 17 ani poți avea contract de profesionist. Am început la U18, cu cei cu doi ani mai mari, am avut câteva goluri, pase de gol, evoluții bune. Apoi am trecut la U23, unde vin și jucători de la seniori.

Am avut un sezon bun, așa am atras atenția celor de la echipa mare. Am început să mă antrenez cu ei, aveam o relație foarte bună cu domnul Arteta, mă chema mereu la antrenamente, am învățat foarte multe de la el.

Eram într-o perioadă foarte bună, dar cred că a fost o suprasolicitare, într-un meci cu Southampton am sărit la cap și când am aterizat mi-a cedat și celălalt genunchi, stângul, unde a fost mai rău, am avut ligament încrucișat, colateral și menisc. Am avut și infecție, am stat un an și jumătate

Niciodată n-am avut în gând să mă opresc”, rememora Cîrjan la 48TV perioada cea mai grea din cariera sa.

La Arsenal, a jucat constant pentru echipa de tineret și a fost chemat periodic la antrenamentele formației mari conduse de Mikel Arteta. Totuși, concurența uriașă și accidentările l-au împiedicat să facă pasul spre Premier League.

În vara lui 2024, mijlocașul a revenit în România și a ales Dinamo, echipă aflată în plină reconstrucție. Presa a scris atunci că ar fi primit un salariu de aproximativ 15.000 de euro pe lună, o sumă uriașă pentru nivelul Superligii. Fotbalistul a negat însă această informație și a declarat că încasează „mai puțin de jumătate”.

Sursele EVZ confirmă că salariul său real se situează în jurul a 6.000 – 7.000 de euro lunar, fiind în continuare unul dintre cei mai bine plătiți jucători ai clubului din Ștefan cel Mare.