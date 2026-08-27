Talonul de pensie este primit lunar de beneficiari și conține informații despre suma încasată, eventualele rețineri și celelalte drepturi acordate prin casa teritorială de pensii. Chiar dacă pensionarii nu au obligația legală de a păstra toate cupoanele primite de-a lungul anilor, documentele pot fi utile în anumite situații administrative. Cel mai recent talon poate fi folosit pentru dovedirea venitului sau a calității de pensionar, în funcție de procedura pentru care este solicitat, potrivit CNPP.

În plus, unele documente din dosarul de pensionare au o importanță mult mai mare și ar trebui păstrate pe termen lung. Cunoscut și sub denumirile de cupon sau „talon mov”, documentul transmis pensionarilor conține informații despre drepturile bănești achitate într-o anumită lună.

Pe talon pot fi regăsite pensia, indemnizațiile acordate în baza unor legi speciale, precum și eventualele impozite, contribuții, popriri sau alte rețineri.

Documentul de plată nu trebuie confundat cu decizia de pensionare. Decizia stabilește dreptul la pensie, categoria de pensie, data de la care începe plata și elementele care au stat la baza calculului.

Legislația sistemului public de pensii nu stabilește un termen general în care beneficiarii trebuie să păstreze acasă toate cupoanele lunare primite.

Prin urmare, pensionarii nu sunt obligați să arhiveze fiecare talon pe termen nelimitat. Totuși, păstrarea documentelor poate fi utilă atunci când apar diferențe între sumele încasate sau când este nevoie de verificarea unor plăți.

Este recomandată păstrarea ultimului talon, dar și a documentelor care indică schimbări importante ale pensiei, plăți retroactive, corectări sau rețineri neobișnuite. Acestea pot ajuta la clarificarea unei eventuale neconcordanțe.

Talonul de pensie poate servi drept dovadă a venitului lunar și, în anumite cazuri, a statutului de pensionar. Documentul poate fi solicitat în cadrul unor proceduri administrative sau sociale în care este necesară verificarea veniturilor.

În funcție de instituție și de procedură, poate fi acceptat ultimul talon de pensie, o adeverință de venit sau un document echivalent. De aceea, pensionarii trebuie să verifice lista actelor solicitate înainte de depunerea unei cereri.

În unele situații privind serviciile sociale sau evaluarea pentru încadrarea în grad de handicap, talonul poate face parte din documentele cerute. Actele necesare diferă însă în funcție de procedură și de situația fiecărei persoane.

Pensionarii care primesc pensia în cont bancar au posibilitatea de a solicita transmiterea online a documentului de informare privind plata pensiei.

Varianta electronică poate fi accesată prin contul creat pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Documentul poate fi salvat și tipărit ulterior, dacă o instituție solicită un exemplar pe hârtie.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii prevede că documentul electronic are aceeași valoare juridică precum cel transmis fizic la domiciliu sau la reședință. Autenticitatea documentului poate fi verificată prin intermediul portalului CNPP.

În cazul pensionarilor care încasează pensia prin cont bancar și nu au primit documentul de informare la domiciliu, taloanele pe hârtie care nu au fost predate sunt păstrate la oficiul poștal până în ultima zi lucrătoare a lunii respective.

Potrivit informațiilor CNPP, documentele nesolicitate sunt apoi arhivate la nivelul structurilor județene ale Poștei Române sau al oficiilor de sector pentru o perioadă de 24 de luni. În acest interval, beneficiarul sau persoana împuternicită poate solicita transmiterea documentului.

După expirarea perioadei de păstrare, taloanele sunt trimise către casele teritoriale de pensii.

Decizia de pensionare are o importanță diferită față de talonul lunar și nu ar trebui aruncată. Același lucru este valabil pentru documentele care au stat la baza stabilirii drepturilor de pensie.

Printre actele care trebuie păstrate se numără, după caz, carnetul de muncă în original, adeverințele privind vechimea, sporurile și condițiile de muncă, precum și deciziile de recalculare, revizuire sau transformare a pensiei.

CNPP recomandă păstrarea carnetului de muncă în original atunci când acesta nu a fost scanat. Documentele originale pot fi necesare ulterior pentru verificarea sau stabilirea drepturilor de pensie.

În cazul taloanelor lunare, păstrarea tuturor exemplarelor nu este obligatorie. Este însă util ca pensionarii să păstreze cel puțin cel mai recent talon și documentele care reflectă modificări importante ale pensiei.