Pensionarii care își primesc pensia pe card ar putea avea parte de o veste bună în luna septembrie. Calendarul plăților se modifică din cauza weekendului, astfel că banii ar urma să ajungă în conturi mai devreme decât în mod obișnuit, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice.

În mod normal, pensiile virate prin intermediul băncilor sunt procesate în jurul datei de 12 a fiecărei luni, cel târziu până pe 13. În septembrie 2026 însă, data de 12 cade într-o zi de sâmbătă, iar 13 septembrie este duminică.

Din acest motiv, plata este așteptată să fie devansată, iar pensionarii care încasează banii pe card ar putea avea pensia în cont încă de vineri, 11 septembrie 2026.

Modificarea îi vizează pe pensionarii care au ales să își primească drepturile bănești prin transfer bancar, într-un cont curent sau pe card.

Este important de precizat că ora exactă la care banii devin disponibili poate diferi de la o bancă la alta, în funcție de modul în care fiecare instituție procesează plățile.

Pentru pensionarii care primesc banii în numerar, la domiciliu, nu sunt anunțate schimbări majore.

Distribuirea pensiilor prin Poșta Română se va face, ca în mod obișnuit, în intervalul 1-15 septembrie. Ziua exactă în care ajunge poștașul depinde de traseul stabilit pentru fiecare localitate.

În cazul în care pensionarul nu este găsit la domiciliu în momentul în care poștașul ajunge cu pensia, suma nu dispare. Banii și documentele de plată pot fi păstrate temporar la oficiul poștal, în condițiile stabilite pentru perioada de plată.

Prin urmare, pensionarii care își primesc banii pe card trebuie să urmărească data de 11 septembrie, în timp ce cei care încasează pensia prin Poșta Română își vor primi drepturile în calendarul obișnuit din prima jumătate a lunii.