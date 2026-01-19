Cât plătesc părinții pentru after-school în București. Diferențe uriașe între stat și privat

În București, tot mai mulți părinți care au program de lucru până seara sunt obligați să găsească variante sigure pentru copiii care termină cursurile la prânz. After-school-ul nu mai este de mult un moft, ci o soluție practică pentru familiile active.

Statul a încercat să răspundă acestei nevoi prin programe de tip „Școală după Școală”, finanțate de primării și desfășurate direct în unitățile de învățământ. Problema majoră rămâne însă numărul redus de locuri, insuficient raportat la cererea uriașă din Capitală.

În anumite sectoare, autoritățile locale au investit masiv în after-school-uri de stat. Sectorul 1 derulează programul „Educație pentru Viață”, prin care peste 3.500 de elevi din ciclul primar beneficiază zilnic, de luni până vineri, de masă caldă și sprijin la teme, fără niciun cost pentru părinți. Și în Sectorul 3 programul „Școală după Școală” a fost extins recent, ajungând să acopere aproximativ 9.500 de elevi, care primesc gratuit masă și activități educative.

Sectorul 6 are, la rândul său, un sistem mixt: copiii care primesc bursă socială participă gratuit, iar ceilalți achită o coplată de 300 de lei pe lună, adică aproximativ 15 lei pe zi, pentru patru ore de supraveghere și masă caldă. În aceste condiții, în anumite zone din București, costul direct pentru părinți poate fi zero sau foarte mic, însă doar dacă reușesc să obțină un loc.

After-school-urile organizate în cadrul școlilor publice pun accent pe elementele de bază: supraveghere, ajutor la teme și masă. După terminarea cursurilor, copiii sunt preluați și rămân în incinta școlii, unde își fac temele sub îndrumarea cadrelor didactice sau a educatorilor. Programul se prelungește, de regulă, până în jurul orelor 17–18, iar timpul rămas este ocupat cu activități recreative, jocuri sau momente de relaxare. Pentru părinți, avantajul major este lipsa costurilor și siguranța mediului școlar.

În contrast puternic cu sistemul public, after-school-urile private vin cu o ofertă mult mai diversificată. Pe lângă ajutorul la teme și masa de prânz, multe centre includ cursuri opționale precum limbi străine, robotică, informatică, arte sau sport. Un alt beneficiu des întâlnit este transportul de la școală la centru, realizat cu microbuze proprii. Practic, părinții plătesc pentru un pachet complet care acoperă întreaga după-amiază a copilului.

Prețurile practicate de centrele private din București sunt semnificativ mai ridicate. Un abonament de after-school poate ajunge la aproximativ 2.000 de lei pe lună, sumă care include masa de prânz, una sau două gustări, program de teme și acces la activități extra, însă acestea din urmă au costuri separate, iar suma finală poate ajunge chiar și la 4.000 de lei. Există și variante mai accesibile, cu program redus, care pornesc de la 800–900 de lei lunar, dar acestea nu includ toate serviciile. Diferențele de preț depind de sector, de durata programului și de facilitățile oferite.

Comparând cele două sisteme, discrepanțele sunt evidente. After-school-urile de stat sunt gratuite sau presupun contribuții simbolice, în timp ce cele private pot ajunge la câteva mii de lei lunar. Există școli private unde programul after-school costă între 1.700 și 2.000 de lei pe lună, incluzând mesele și programul prelungit. Nu este surprinzător că, la nivel național, cheltuielile anuale ale părinților pentru educația copiilor – incluzând after-school-ul, meditațiile și rechizitele – se apropie de 10.000 de lei pe an, o parte consistentă fiind generată de aceste programe.

În majoritatea cazurilor, taxa de after-school acoperă masa de prânz și supravegherea temelor. Copiii sunt preluați după ore, mănâncă la centru, apoi își fac temele sub îndrumarea educatorilor. După finalizarea acestora, urmează activități recreative sau educative. Cluburile suplimentare, materialele speciale sau excursiile sunt, de regulă, contra-cost și pot ridica semnificativ suma finală plătită de părinți.

Reacțiile părinților sunt împărțite. Mulți apreciază beneficiile after-school-ului: siguranță, socializare și sprijin educațional. Alții însă reclamă lipsa locurilor în sistemul public și costurile prohibitive ale celui privat. În București, doar o mică parte dintre elevii din ciclul primar reușesc să prindă un loc într-un after-school de stat, restul fiind nevoiți să apeleze la soluții private. Organizațiile nonguvernamentale atrag atenția că aceste diferențe pot accentua inegalitățile educaționale.

Oferta de after-school din București este variată, dar profund inegală. Programele publice rămân cea mai accesibilă variantă, însă numărul de locuri este limitat. Sistemul privat acoperă cererea rămasă, dar la costuri ridicate. Pentru părinți, alegerea depinde de buget, de disponibilitatea locurilor și de nevoile copilului. Verificarea atentă a serviciilor incluse și a costurilor ascunse este esențială pentru a găsi cea mai bună soluție.