Cum a devenit un cub inventat pentru matematici superioare cea mai populară jucărie din lume

În primăvara anului 1974, un tânăr arhitect maghiar pe nume Erno Rubik a devenit obsedat de o idee. el voia să găsească o modalitate de a modela mișcarea tridimensională, pentru a o explica studenților săi, conform smithsonianmag.com. După ce a petrecut luni de zile lucrând cu blocuri de cuburi – făcute din lemn și hârtie, ținute de benzi de cauciuc, lipici și agrafe de hârtie, a creat în sfârșit ceva pe care l-a numit „Bűvös kocka” sau Cubul Magic.

Invenția, redenumită în cele din urmă Cubul Rubik, va deveni cea mai populară jucărie puzzle din lume, cu miliarde de exemplare vândute de-a lungul timpului. Cubul a inspirat, de asemenea, numeroase lucrări de artă și filme și a dat naștere unui sport competitiv numit speedcubing, care umple arenele cu adolescenți. A luat naștere o întrecere pentru a finaliza puzzle-ul în cel mai scurt timp.

Dar la început, nimeni nu a fost mai uimit de succesul fulger al cubului decât creatorul său. Impactul cubului a fost „mult mai interesant decât cubul în sine”, a spus Rubik într-un interviu pentru Undark. Cartea, a spus el. Arhitectul a explicat în cartea „The Puzzle of Us All” de ce creația sa a devenit populară la nivel global.

La prima vedere, cubul pare înșelător de simplu, prezentând nouă pătrate colorate pe fiecare parte. În starea sa de pornire, fiecare parte are o culoare uniformă - roșu, verde, galben, portocaliu, albastru sau alb. Pentru a rezolva puzzle-ul, trebuie să răsuciți cuburile astfel încât, în cele din urmă, fiecare parte să revină la culoarea inițială: provocarea este numărul uimitor de variații potențiale - mai mult de 43 de chintilioane.

Pentru a stăpâni cubul, trebuie să înveți o secvență de mișcări care pot fi efectuate în ordine succesivă. Și care au devenit subiectul mai multor cărți foarte vine vândute, precum și tutoriale online. Iar evoluția cubului - de la o formă de trei pe trei pe trei la cele mai mari, patru pe patru pe patru și cinci pe cinci pe cinci, oferă diferite principii matematice complicate ale teoriei grupurilor.

Inițial, Rubik a crezut că invenția sa îi va atrage pe cei cu experiență în știință, matematică sau inginerie. Și a fost șocat cânda descoperit că sunt atrași oameni simpli, fără cunoștințe în domeniile amintite anterior.

În martie 1981, Cubul a fost prezentat pe coperta Scientific American, acolo unde omul de știință, câștigător al Premiului Pulitzer, Douglas Hofstadter, autorul cărții „Godel, Escher, Bach” (1979), l-a numit „unul dintre cele mai uimitoare lucruri inventate vreodată pentru predarea ideilor matematice”.

Interesant este că maghiarului în place termenul de „descoperit”, nu de inventat. După ce a creat cubul, s-a confruntat cu o a doua provocare: cum să o rezolve. La acea vreme, nu avea nicio idee dacă cubul lui putea fi repus la loc. De rapiditate nici nu putea fi vorba. Și i-a luat o lună întreagă pentru a-și rezolva propriul puzzle. A fost diabolic de greu „să-ți găsești calea înapoi sau să-ți găsești ținta — doar să o rezolvi ca o problemă combinatorică”, a spus el. „Nu aveam nicio cunoștință despre cum poate fi rezolvat. Am fost primul care a reușit”.

De-a lungul timpului, Rubik a fost profesor, arhitect, designer, editor și scriitor. Cererea pe care a depus-o la Oficiul Maghiar de Brevete, în 1975, a numit cubul „jucărie cu logică spațială”. În 1977 a apărut la vânzare în magazinele din Ungaria, iar doi ani mai târziu a fost prezentat la un Târg Internațional de jucării la Nurnberg.