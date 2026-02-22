Cât mai ține șandramaua guvernării? Cade guvernul Bolojan la adoptarea bugetului? Mai rezistă până în 2027? Multe întrebări, un singur răspuns. În concordanță cu una din maximele mele favorite: Întrebarea nu este dacă, ci când...

Să privim realitatea în față, fără ochelari de cal și fără iluzii de stabilitate vândute la televizor: actuala coaliție de guvernare trăiește pe principiul “buying time”. Întrebarea pe care și-o pun toți băieții deștepți din politica românească nu mai este dacă se va rupe această alianță contra naturii, ci când va pica șandramaua cu un zgomot asurzitor.

Zilele acestea, asistăm la un spectacol politic. Avem, pe de o parte, un premier care și-a epuizat aura de salvator providențial, și, pe de altă parte, o luptă la baionetă între partenerii de guvernare pe banii destinați tocmai salvării economiei.

Să începem cu elefantul din încăpere. Aducerea lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria a fost vândută drept soluția miraculoasă, rigoarea ardelenească aplicată pe haosul dâmbovițean. Astăzi, însă, realitatea cruntă a facturilor, a inflației și a tăierilor a lovit direct în buzunarul românilor.

În doar câteva luni, Ilie Bolojan a devenit sinonimul sărăciei. A majorat impozitul pe dividende, TVA și taxele locale, lovind crunt în firmele românești. Uitând că cei care țin în spate șandramaua guvernării lucrează în economia privată.

Când tai fără milă și impui măsuri de austeritate severe ignorând contextul social, nota de plată politică este uriașă. PNL decontează acum fiecare punct de popularitate pierdut din cauza unui premier care pare să guverneze exclusiv din foi de calcul, uitând că economia este, în esență, și o stare de spirit. O speranță în viitor.

Liberalii au început să simtă mirosul sângelui politic și panica se instalează la vârful partidului. Aripa pragmatică înțelege că avându-l pe Ilie Bolojan în frunte, riscă soarta PNȚCD din vremea guvernului Ciorbea. Alții spun că mariajul cu PSD le sapă groapa electorală. Și se duc spre USR, spre zona neo-marxistă, de unde au venit. Semnalul de atac a fost tras, extrem de clar, de Ciprian Ciucu.

Declarația sa de vineri nu este o simplă nemulțumire, ci un anunț programatic: „PNL nu trebuie să mai aibă încredere într-o guvernare cu PSD, această disociere este existenţială pentru noi. Nu toţi sunt convinşi, eu sunt convins de acest lucru, din ce în ce mai convins.”. Ciucu spune cu voce tare ceea ce mulți liberali șoptesc pe la colțuri: PNL se sufocă. Nu din vina PSD, dar asta Ciucu nu poate să o recunoască.

Nici din partea PSD nu se joacă cu mânuși de catifea, ci de box. Dacă vreți să vedeți o lecție de politică, citiți comunicatul emis vineri de PSD. Social-democrații nu doar că se spală pe mâini de dezastrul economic, dar aruncă toată vina direct în curtea lui Ilie Bolojan, în timp ce arată cu degetul spre certurile meschine dintre PNL și USR pe ciolanul resurselor:

„PSD face apel la PNL și USR să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare economică – singura reformă autentică a actualei Coaliții de guvernare! Pachetul de măsuri trebuie avizat urgent de Ministerul Economiei! PSD subliniază că programul pe care l-a inițiat încă din luna septembrie 2025 a fost deja întârziat nepermis de mult, fapt care a accentuat declinul economic provocat de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan în cursul anului trecut.”

Traducerea este simplă: noi v-am propus salvarea din septembrie, voi v-ați certat pe bani și l-ați lăsat pe Bolojan să sărăcească țara. Șah mat!

Deci cât mai rezistă Guvernul Ilie-Sărăcie? Șandramaua mai ține doar atât cât le ia strategilor din Kiseleff și Modrogan să calculeze momentul optim pentru a schimba actuala guvernare cu daune minime.

Dar Nicușor ce zice? Cred că vom vedea săptămâna aceasta niște mutări interesante...