Social

Cât costă să construiești un buncăr în România. Cu ce poate fi dotat

Comentează știrea
Cât costă să construiești un buncăr în România. Cu ce poate fi dotatBuncăr dotat după ultimele standarde. Sursa Foto - Dreamstime. Imagine generată de AI
Din cuprinsul articolului

În România, construirea unui buncăr poate reprezenta o investiție semnificativă, cu prețuri care depind de dimensiunea și complexitatea structurii.

Costurile unui buncăr în România

Un buncăr modular simplu, destinat a adăposti între două și patru persoane, poate fi realizat cu aproximativ 10.000 până la 30.000 de euro, echivalentul a 50.000 până la 150.000 de lei. Pivnițele întărite sau adaptările subsolurilor existente se încadrează între 15.000 și 40.000 de euro, în funcție de nivelul de consolidare necesar. Pentru structurile din beton armat care pot găzdui șase până la zece persoane, costurile pot urca între 50.000 și 100.000 de euro.

Buncărele antiatomice, dotate cu filtre speciale și sisteme de protecție NBC, pot ajunge la prețuri între 60.000 și 200.000 de euro. În cazul proiectelor mari, concepute pentru peste 15 persoane și cu dotări de lux, costurile pot depăși 260.000 de euro.

Dotările esențiale pentru protecție și confort

Un buncăr modern poate fi echipat cu o serie de dotări menite să asigure atât protecția, cât și confortul ocupanților. Sistemele de ventilație și filtrare a aerului sunt esențiale, iar filtrele NBC oferă protecție împotriva pericolelor nucleare, biologice și chimice. Ușile blindate antiexplozie și rezervoarele de apă sunt alte componente fundamentale. Generatorul electric sau bateriile pentru alimentare autonomă completează dotările de bază, asigurând funcționarea continuă a echipamentelor.

Cum se va numi partidul în umbra căruia ar fi Călin Georgescu. Tribunalul București a acordat personalitate juridică formațiunii politice
Cum se va numi partidul în umbra căruia ar fi Călin Georgescu. Tribunalul București a acordat personalitate juridică formațiunii politice
Pensiile ar putea crește din 2027. Ministrul Muncii a anunțat măsurile care vor permite majorarea 
Pensiile ar putea crește din 2027. Ministrul Muncii a anunțat măsurile care vor permite majorarea 

Dotările de confort includ dormitoare, zone de dormit separate, baie și toaletă, precum și spații de depozitare pentru provizii. Unele buncăre moderne dispun de bucătărie, camere de recreere, sisteme de iluminare de urgență și panouri fotovoltaice pentru autonomie energetică. În plus, camerele de supraveghere și sistemele de alarmă contribuie la siguranța adăpostului.

Buncăr

Dormitor dintr-un buncăr de lux. Sursa Foto -Dreamstime. Imagine generată de AI

Durata construcției și factorii care influențează costurile unui buncăr în România

Timpul necesar pentru realizarea unui buncăr variază în funcție de tip și complexitate. Buncărele modulare pot fi finalizate în două până la patru săptămâni, în timp ce structurile din beton armat necesită între două și patru luni. Buncărele cu dotări NBC complexe pot necesita între patru și opt luni pentru finalizare.

Factorii care influențează costul final includ tipul buncărului și nivelul protecției, dimensiunea și capacitatea (câte persoane poate adăposti), adâncimea și condițiile terenului, dotările suplimentare (generator, filtrare, confort) și autorizațiile necesare.

Legalitatea construcției și autorizațiile necesare

Construirea unui buncăr în România este legală, însă obținerea autorizației de construcție este obligatorie dacă adăpostul depășește 15 metri pătrați sau are o adâncime mai mare de trei metri. Este esențial să se verifice existența rețelelor subterane, precum gaz, apă sau electricitate, înainte de începerea săpăturilor.

Respectarea normelor legale și a condițiilor tehnice asigură siguranța lucrărilor și conformitatea proiectului.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:33 - Florin Salam a căzut din nou în patima drogurilor. De această dată spune că din greșeală
22:21 - Cum se va numi partidul în umbra căruia ar fi Călin Georgescu. Tribunalul București a acordat personalitate juridică ...
22:15 - Ce ar însemna blocajul complet al Strâmtorii Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte pentru transportul global
22:08 - Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cum...
21:59 - Cât costă să construiești un buncăr în România. Cu ce poate fi dotat
21:50 - Povestea unei românce pusă la cerșit de către soțul ei în Polonia. Prin ce coșmar a trecut

HAI România!

Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cumperi arme”
Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cum...
Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un miracol”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un mir...

Proiecte speciale