Cât costă să construiești un buncăr în România. Cu ce poate fi dotat

În România, construirea unui buncăr poate reprezenta o investiție semnificativă, cu prețuri care depind de dimensiunea și complexitatea structurii.

Un buncăr modular simplu, destinat a adăposti între două și patru persoane, poate fi realizat cu aproximativ 10.000 până la 30.000 de euro, echivalentul a 50.000 până la 150.000 de lei. Pivnițele întărite sau adaptările subsolurilor existente se încadrează între 15.000 și 40.000 de euro, în funcție de nivelul de consolidare necesar. Pentru structurile din beton armat care pot găzdui șase până la zece persoane, costurile pot urca între 50.000 și 100.000 de euro.

Buncărele antiatomice, dotate cu filtre speciale și sisteme de protecție NBC, pot ajunge la prețuri între 60.000 și 200.000 de euro. În cazul proiectelor mari, concepute pentru peste 15 persoane și cu dotări de lux, costurile pot depăși 260.000 de euro.

Un buncăr modern poate fi echipat cu o serie de dotări menite să asigure atât protecția, cât și confortul ocupanților. Sistemele de ventilație și filtrare a aerului sunt esențiale, iar filtrele NBC oferă protecție împotriva pericolelor nucleare, biologice și chimice. Ușile blindate antiexplozie și rezervoarele de apă sunt alte componente fundamentale. Generatorul electric sau bateriile pentru alimentare autonomă completează dotările de bază, asigurând funcționarea continuă a echipamentelor.

Dotările de confort includ dormitoare, zone de dormit separate, baie și toaletă, precum și spații de depozitare pentru provizii. Unele buncăre moderne dispun de bucătărie, camere de recreere, sisteme de iluminare de urgență și panouri fotovoltaice pentru autonomie energetică. În plus, camerele de supraveghere și sistemele de alarmă contribuie la siguranța adăpostului.

Timpul necesar pentru realizarea unui buncăr variază în funcție de tip și complexitate. Buncărele modulare pot fi finalizate în două până la patru săptămâni, în timp ce structurile din beton armat necesită între două și patru luni. Buncărele cu dotări NBC complexe pot necesita între patru și opt luni pentru finalizare.

Factorii care influențează costul final includ tipul buncărului și nivelul protecției, dimensiunea și capacitatea (câte persoane poate adăposti), adâncimea și condițiile terenului, dotările suplimentare (generator, filtrare, confort) și autorizațiile necesare.

Construirea unui buncăr în România este legală, însă obținerea autorizației de construcție este obligatorie dacă adăpostul depășește 15 metri pătrați sau are o adâncime mai mare de trei metri. Este esențial să se verifice existența rețelelor subterane, precum gaz, apă sau electricitate, înainte de începerea săpăturilor.

Respectarea normelor legale și a condițiilor tehnice asigură siguranța lucrărilor și conformitatea proiectului.