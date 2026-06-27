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Cât costă drumul către un salariu mai bun. Interes tot mai mare pentru cursurile de limba germană

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Cât costă drumul către un salariu mai bun. Interes tot mai mare pentru cursurile de limba germanăCurs online. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Interesul pentru limba germană a crescut constant în ultimii ani în România, pe fondul oportunităților tot mai numeroase din companiile internaționale și al deschiderii pieței muncii către joburi care implică relații directe cu parteneri din această țară. Tot mai mulți candidați aleg să învețe această limbă pentru a-și îmbunătăți perspectivele profesionale și pentru a avea acces la salarii mai mari, dar și pentru posibilitatea de relocare în Germania, Austria sau Elveția.

Salarii mai mari pentru cei care stăpânesc limba germană. Cât costă cursurile de formare în România

Pe piața muncii din București și din marile orașe, companiile caută în mod constant persoane care vorbesc limba germană, iar oferta de joburi este diversificată, de la customer care și suport tehnic până la poziții în contabilitate sau servicii financiare.

Salariile pentru aceste roluri pornesc, în general, de la aproximativ 1.100 de euro și pot ajunge sau chiar depăși 1.800 de euro lunar, în funcție de nivelul de experiență și de complexitatea activității.

În zona serviciilor corporate, sunt frecvent întâlnite poziții precum General Ledger sau Technical Support Analyst, unde cunoașterea limbii germane reprezintă un avantaj major și influențează direct nivelul de remunerare. De asemenea, există cerere și în domeniul educației sau în centrele de suport pentru clienți, potrivit anunțurilor publicate pe platformele de recrutare precum eJobs, Bestjobs și OLX.

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Limba germană. Sursa foto: Freepik

De ce aleg românii să învețe limba germană

Motivul principal pentru care mulți aleg să învețe limba germană este accesul la locuri de muncă mai stabile și mai bine remunerate, precum și posibilitatea de a activa într-un mediu internațional. În același timp, tot mai mulți români o consideră una dintre cele mai utile limbi străine, datorită cererii ridicate existente pe piața muncii din Europa.

În acest context, cursurile online au devenit o alegere tot mai populară, deoarece oferă flexibilitate și permit învățarea într-un ritm adaptat fiecărei persoane, fără a fi necesară deplasarea la sediul unei școli de limbi străine. În același timp, tot mai mulți părinți aleg să își înscrie copiii la cursuri de germană, unde accentul este pus pe metode interactive și pe învățarea naturală prin conversație și exerciții practice.

Cât costă cursurile de limba germană

Pe piață există mai multe tipuri de pachete pentru cursurile de limba germană, structurate în funcție de ritmul de învățare și de obiectivele cursanților. Un pachet de bază include, de regulă, patru ședințe online și este gândit pentru continuitate săptămânală, fiecare ședință având o durată de 60 de minute și un cost de aproximativ 180 de lei.

Pentru cei care își doresc o evoluție mai rapidă, există pachete de tip starter cu zece ședințe, care oferă o ușoară reducere de preț și sunt valabile pe o perioadă mai lungă, astfel încât cursantul să își poată organiza mai ușor programul.

În cazul celor care urmăresc un progres accelerat, pachetul intensiv cu 20 de ședințe este conceput pentru două sesiuni pe săptămână și permite o dezvoltare mai rapidă a fluenței, cu un cost redus per ședință.

Lecția demo gratuită și alegerea cursului potrivit

Pentru a facilita alegerea cursului potrivit, multe platforme oferă o lecție demo gratuită, care are rolul de a evalua nivelul actual de cunoștințe al cursantului și de a stabili un plan de învățare personalizat. În această sesiune, profesorul poate identifica punctele forte și aspectele care necesită îmbunătățire, dar și numărul estimativ de ședințe necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

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