Cât câștigă astronauții implicați în misiunea Artemis II. Diferențe considerabile între membrii echipajului

Astronauții implicați în misiunea Artemis II sunt plătiți după grile standard aplicate angajaților guvernamentali din Statele Unite, în ciuda complexității și riscurilor unei astfel de expediții.

Misiunea NASA, considerată un moment important pentru explorarea spațială, readuce echipaje umane dincolo de orbita Pământului după mai bine de 50 de ani, însă veniturile celor implicați rămân în limitele sistemului public.

Astronauții NASA sunt încadrați în sistemul General Schedule, utilizat pentru funcționarii federali. În funcție de experiență și vechime, aceștia se regăsesc, de regulă, între nivelurile GS-13 și GS-14.

În aceste condiții, veniturile anuale se situează, în general, între aproximativ 90.000 și 150.000 de dolari. Cei aflați la niveluri superioare, cu mai multă experiență, pot ajunge spre limita maximă, în funcție de vechime sau de locul în care își desfășoară activitatea.

Un element important este că aceste salarii nu includ compensații suplimentare pentru condițiile de lucru. Astronauții nu primesc bonusuri pentru riscuri, ore suplimentare sau pentru timpul petrecut în spațiu, chiar și în cadrul unor misiuni complexe precum Artemis II.

Echipajul misiunii Artemis II include și un astronaut al Canadian Space Agency, ceea ce reflectă colaborarea internațională din domeniul spațial.

Spre deosebire de colegii americani, astronauții canadieni sunt plătiți după o grilă diferită, în funcție de nivelul carierei. Veniturile acestora pornesc de la aproximativ 97.000 de dolari și pot ajunge până la aproape 190.000 de dolari anual, în cazul celor cu experiență.

Chiar și în aceste condiții, principiul rămâne același: astronauții sunt angajați ai sectorului public, iar salariile lor reflectă această încadrare, nu importanța misiunilor la care participă.

Deși profesia implică ani de pregătire intensă, condiții extreme și riscuri majore, sistemul de salarizare este construit pe principiul serviciului public. Instituții precum NASA funcționează după reguli federale care urmăresc echitatea și transparența între angajați.

În plus, numărul foarte mare de candidați pentru un post de astronaut arată că motivația nu este una financiară. De-a lungul timpului, mii de persoane au concurat pentru un număr redus de locuri.

Pentru membrii echipajului, principalul câștig este participarea la o misiune considerată un pas important în explorarea spațială. Expediția, estimată să dureze aproximativ 10 zile, va testa tehnologii necesare pentru viitoare misiuni către Lună și, pe termen mai lung, către Marte.

În acest context, rolul astronauților depășește componenta financiară, fiind legat de contribuția la dezvoltarea unor proiecte majore în domeniul spațial.