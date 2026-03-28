Căsătoria, gaură în buget pentru viitorii miri. Cât costă un meniu de nuntă în 2026

În urma valului de scumpiri din ultimele luni, organizarea unei nunți este considerată o adevărată provocare pentru viitorii miri. Sectorul este puternic afectat din toate direcțiile, iar furnizorii caută soluții pentru a-și menține afacerile pe linia de plutire. Costurile nunților au crescut puternic, de la locații și meniuri la rochii de mireasă și servicii, afectând planurile mirilor și eforturile organizatorilor, arată România TV.

Alegerea locației reprezintă primul obstacol major, având în vedere că prețurile alimentelor au crescut semnificativ și tăvălugul scumpirilor ar putea continua. Dacă mirii puteau alege în 2025 un meniu cu 68 de euro, lucrurile s-au schimbat în acest an.

„Este important când ți-ai ales locația, prețurile să fie raportate la serviciile pe care ți le dorești. Mai ales la ceea ce ai ca așteptare, pentru că, dacă ai eveniment de 150-200 de persoane, meniul trebuie adaptat și în funcție de tine, ca și cuplu, dar și de invitați, oamenii care îl mănâncă. Prestatorii de servicii locații, ca să aibă prețul cel mai mic, spre exemplu 68 de euro, acela e un preț imposibil, să ai calitate. Gândiți-vă că s-a scumpit motorina, prețurile au crescut. Acum 15 ani era acest preț. Automat se umblă la calitate. Și prețul, ca să fie și calitate, trebuie să pornească de la minimum 120 de euro”, a declarat o organizatoare de nunți pentru România TV.

Dincolo de locație și meniu, rochia de mireasă vine la pachet cu o cheltuială în plus. În acest an, viitoarele mirese trebuie să aloce un buget generos pentru acest detaliu important.

Conform sursei, o rochie din dantelă ajunge la 19.000 de lei, iar prețurile urcă în funcție de designer, material sau accesoriile alese.

Pe lângă locație, meniu și rochia de mireasă, viitorii miri trebuie să ia în calcul și costurile pentru invitații și buchetul de mireasă, care au cunoscut și ele creșteri semnificative în 2026. Un buchet de trandafiri albi pornește de la 500 de lei, prețul crescând în funcție de florile alese, sezon și complexitatea aranjamentului.

Invitațiile de nuntă reprezintă un alt capitol al bugetului care poate varia considerabil. Prețul unei invitații începe de la aproximativ 1,70 lei, dar modelele elaborate, personalizate sau tipărite pe materiale speciale pot depăși 20 de lei/bucata. Din dorința de a economisi, tot mai multe cupluri aleg variante digitale pentru invitații.