Turiștii români, dar mai ales străinii sunt fascinați de cum pun piciorul în Palatul Parlamentului, mai ales cei care vizitează pentru prima data cea mai impozantă clădire din România.

Desigur, ei trebuie să parcurgă toate formalitățile, deoarece chiar dacă accesul pentru turiști este separat, intrarea se face numai pe baza unui document de identitate.

După care, li se face un control „la sânge”, atât corporal, cât și la bagaje. Oamenii primesc câte un ecuson de vizitator și sunt preluați de un ghid. Turiștii sunt singurii care poartă ecusoane în Parlament. Biroul Permanent al Senatului a discutat la modul cel mai serios aspectul identificării oricărei persoane aflată în clădire, prin ecuson, inclusiv deputații, senatorii și personalul auxiliar.

Întreținere, ca la o casă mare

Întreținerea clădirii-gigant este destul de mare, mai ales că luminile sunt aprinse zi și noapte. Oricum, clădirea este atât de izolată încât cei din interior nu știu dacă afară e soare, ploaie sau furtună. Și atmosfera este considerată un punct de atracție pentru turiști, însă exclamațiile vin la vederea sălilor, candelabrelor, covoarelor, pereților-toate acestea se adună într-un tablou megalomanic care face toți banii.

Turul standard costă 40 de lei pentru adulți, 20 lei pentru studenți (19 – 26 ani, cu carnet de student vizat) și 10 lei pentru copii (7 – 18 ani). Turul „Panorama oraşului – Terasă” costă 600 de lei pentru un grup de maxim șase turiști. Intrarea este liberă pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 – 6 ani și pentru persoane cu dizabilităţi (cu act doveditor) și însoțitorul acestora.

Cei care vor să vadă și subsolul, plătesc mai mult. Bani buni se scot din fotografiat și filmări făcute de profesioniști. O oră de filmare costă 5000 de euro, iar o oră de fotografiere profesională costă 300 de euro.

O mie de încăperi

Palatul Parlamentului (numit Casa Poporului sau Casa Republicii înainte de ‚89) este a doua cea mai mare clădire administrativă din lume, după Pentagon. Are 275 de metri lungime, 235 de metri lățime și 84 de metri înălțime. Suprafața totală este 365.000 de metri pătrați. Cladirea are aproape o mie de încăperi. Casa Poporului a fost ridicată pe Dealul Arsenalului, cel mai înalt punct al Bucureștiului. Pentru a face loc acestei construcții comandate de Ceaușescu, a fost ras de pe fața pământului un cartier întreg (Uranus), inclusiv locuri extrem de valoroase (Spitalul Brâncovenesc, biserici importante, sinagogi, stadionul Republica etc). În total, peste 9.000 de clădiri au fost demolate și 40.000 de oameni relocați. Din 1994, în Palatul Parlamentului a început să funcționeze Camera Deputaților. În 2004, aici s-a mutat și Senatul.

Te-ar putea interesa și: