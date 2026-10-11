Republica Moldova. Un conac cochet din centrul Chişinăului este locul unde a fost ţinut prizonier generalul otoman Osman Paşa în urma asediului Plevnei din 1877.

Conacul a fost proprietatea mai multor nobili basarabeni din perioada ocupaţiei ţariste, inclusiv şi a vechii familii de boieri moldoveni Donici.

Amintim că Bătălia de la Plevna a fost o confruntare decisivă, desfășurată între 20 iulie și 10 decembrie 1877 (stil nou), care s-a soldat cu o victorie a coaliției ruso-române și cu capitularea generalului otoman Osman Pașa.

Această victorie a deschis drumul spre Constantinopol și a dus la recunoașterea internațională a Independenței României prin Tratatul de la San Stefano și Berlin în 1878.

Autoritățile ruse l-au transportat pe Osman Paşa spre interiorul Imperiului Rus. Iar Chișinăul a fost unul dintre primele orașe importante din regiune, unde generalul turc a fost dus și ținut temporar în captivitate înainte de a fi mutat mai târziu la Harkov, în 1878.

În prezent, imobilul se află într-o stare deplorabilă şi urmează a fi restaurată din banii oferiţi de Guvernul României.

Imobilul cunoscut drept Conacul familiei Donici este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan unghiular, într-un parter pe un demisol, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni şi 31 August 1989. Proiectul casei a fost creat de renumitul arhitect Alexandru Bernardazzi.

Paramentul faţadelor este tencuit neted, contrastând cu demisolul, căptuşit cu piatră spartă. Faţada principală este orientată spre strada 31 August 1989, care include intrarea principală. Compoziţia acestei faţade este asimetrică, alcătuită din şase axe, cinci de ferestre şi una a intrării de onoare, amplasată lateral spre dreapta.

Ferestrele sunt în arc în plin cintru, conturate cu o arhivoltă din ciubuc răsucit, sprijinite pe mici console. Accentul compoziţional revine intrării în casă, care are loc printr-un rezalit cu fronton triunghiular, la care este angajat porticul cu aspect de portal oriental, cu golul uşii în arc în plin cintru. Holul intrării este iluminată de o fereastră circulară, urcarea la cota parterului se efectuează prin trepte interioare.

În 1897 casa avea 12 încăperi cu dependinţe.

Conacul Donici este monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Primele informaţii documentare cu privire la Conacul Donici datează din 1863, când aparţinea secretarului de colegiu, grecul Aristotel Londis. În 1867, imobilul a fost cumpărat de către soţia unui porucic al armatei ţariste, Iulia Vichentievna Ianuşevski.

Conacul a fost construit în 1869. Atunci a fost construit şi subsolul unde a fost ţinut captiv Osman Paşa.

După ce lucrările de construcţie au luat sfârşit, la începutul lui 1870 casa a fost vândută Elenei St. Casso, devenită soţia lui Gheorghii Nic. Donici, consilier de stat, efectiv, care a rămas proprietara casei până în 1897.

În 1901 proprietar era atestat Mihail Katakazi, deputat al Adunării deputaţilor nobilimii basarabeane. Iar în 1916 imobilul era proprietatea familiei Anghel.

În perioada interbelică clădirea a servit drept sediu al Băncii Naţionale a României.

Conacul Donici urmează să fie restaurat și reabilitat cu sprijin financiar oferit de România. Ministerul Culturii de la Chişinău a lansat vara trecută procedura de achiziție a serviciilor pentru elaborareaa lucrărilor.

Proiectul este implementat în baza acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind programul de asistență tehnică și financiară. Restaurarea va fi realizată din ajutorul financiar nerambursabil de 100 de milioane de euro acordat Republicii Moldova de către România.