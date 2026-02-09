Social

Care este cea mai puternică rugăciune în vreme de ispită. Cum să o rostești

Care este cea mai puternică rugăciune în vreme de ispită. Cum să o rostești
Există anumite rugăciuni care la vreme de încercare sunt deosebit de puternice și îl ajută pe credincios să le depășească. Una dintre acestea este rugăciunea inimii.

Rugăciunea inimii, cale rapidă către Dumnezeu

Potrivit teologilor atunci când credinciosul simte că lucrurile nu merg în direcția bună, unul dintre lucrurile pe care le poate face este să se roage. Iar rugăciunea inimii care este și extrem de scurtă poate ajuta extrem de mult.

Rugăciune. Sursa foto: Freepik

Mai ales că sunt doar câteva cuvinte, dar care rostite cu credință pot schimba situația. „Doamne, miluiește!” sau „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul!” este rugăciunea inimii. Aceasta este cea care amintește de biruința lui Hristos asupra diavolului și este grabnic ajutătoare în momente de cumpănă. Poate fi rostită ori de câte ori este nevoie pentru a întări credința.

Cum poate fi folosită respirația

Arhimandritul Teofil Părăian spune că există o modalitate de a rosti această rugăciune și pe respirație. ”Pe mine m-a învăţat Părintele Arsenie Boca, Dumnezeu să-l odihnească, în 1942, cum să fac această rugăciune, lipind-o de respiraţie. Şi anume a zis aşa: să spun cu mintea – deci cu cuvântul gândit – „Doamne” între respiraţii; concomitent cu inspirarea, deci trăgând aerul în piept, să zic: „Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu”, şi expirând, dând afară aerul din piept, să zic: „miluieşte-mă pe mine păcătosul”.

Aceasta nu e o condiţie necesară pentru mântuire, adică acela care zice pe respiraţie se mântuieşte, şi cel care zice altfel nu se mântuieşte”, se arată în cartea acestuia.

Credința, cea mai importantă

Ca și în cazul altor rugăciuni și aici, credința este cea mai importantă. ”Important e să fii angajat în rugăciunea aceasta, în metoda aceasta de curăţire a sufletului. Bineînţeles că lucrul acesta nu trebuie să-l facă cineva care este angajat în alte lucrări în care e solicitată mintea”, a mai specificat teologul în cartea sa.

