Rugăciuni pentru momente dificile. Psalmii 69, 142, 143 și semnificația lor

Pentru cei care au nevoie de ajutor divin imediat sau sunt într-o situație disperată există anumiți psalmi care se pot spune. Cel mai popular este Psalmul 69 cel pentru ajutor grabnic.

Intervențiile divine în situații disperate se pot cere prin intermediul anumitor psalmi. Unul dintre cei mai cunoscuți este Psalmul 69. ”Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, să-mi ajuți mie grăbește-Te! Să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu; Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce-mi voiesc mie rele;

Întoarcă-se îndată rușinați cei ce-mi grăiesc mie: "Bine, bine! Să se bucure şi să se veselească de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeule, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" Iar eu sărac sunt şi sărman, Dumnezeule, ajută-mă! Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu eşti Tu, Doamne, nu zăbovi!”, se arată în rugăciune.

De asemenea tot în cazuri speciale se recomandă să fie citiți psalmii pentru izbăvire. este vorba despre Psalmii 142 și 143. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.

Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat”, sunt câteva pasaje din această rugăciune.

Acești psalmi se citesc ori de câte ori este nevoie. Important este ca cel care se roagă să fie extrem de sigur că primește ajutorul pe care îl cere. Rugăciunea trebuie spusă fără întreruperi.