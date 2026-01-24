Nuami Dinescu, despre trauma Mineriadei: Animalele m-au ținut în viață în depresia care a urmat

Actrița Nuami Dinescu a povestit că a trecut printr-o experiență traumatizantă exact la Mineriadă. Iar în urma ei, artista a rămas cu o depresie pe care animăluțele o ajută să o țină sub control.

Actrița a povestit că acum mai bine de 35 de ani a trecut printr-o experiență dureroasă. ”Eu am trecut în februarie 1990, când minerii veniseră la bătaie iar în București, printr-o operație în urma căreia puteam să crăp sau să mai trăiesc. Dar fără să pot să am copii vreodată. Profesorul Alexandrescu care m-a operat atunci a trebuit să facă această alegere și a făcut-o.

De la el știu explicația asta. în momentul în care eu, care mi-am dorit copii toată viața, pentru că eu am instinct matern uriaș și din cauza asta am făcut greșeli și cu bărbații din viața mea. Pentru că i-am iubit mai mult ca o mamă decât ca o parteneră, aia e. Noroc că mi-a trecut. M-a lovit foarte tare chestiunea asta că nu puteam avea copii. Am intrat într-o depresie de nu mă puteam uita la copii nici măcar la televizor și nu făceam altceva decât să plâng tot timpul”, a povestit aceasta.

Artista a mai explicat că i s-a dat tratament, dar a decis că nu e cazul să îl ia. ”Și am mers la o doamnă psiholog căreia i-am spus, am vorbit cu ea. M-a ascultat și mi-a zis așa: sunteți o femeie foarte deșteaptă și oamenii deștepți mai cad și ei în noroi în șanț. Dar să știți că se ridică singuri de jos și dumneavoastră puteți să faceți asta singură.

Eu o să vă dau ceva să vă ajute, vi le dau, dar vă asigur că nu luați nimic că nu o să aveți nevoie. Mi-a dat două medicamente, le-am cumpărat, le-am avut în geantă, nu le-am luat niciodată. Pe mine m-a ajutat ce mi-a zis ea că nici nu se vindecase bine operația și eu am început să joc”, a declarat Nuami Dinescu.

Animalele au fost cele care i-au alinat suferința. ”Eu mi-am umplut golurile din viața mea cu animale. Sigur, contează foarte mult familia, mediul, dar și ei sunt oameni, cât poți pune pe ei.

Și atunci la mine a funcționat asta cu animalele. Eu acum 3 pisic adunate, una dintre ele, vorbește cu tine și când simt că ceva nu e bine, o lipesc de mine și respirăm amândouă în același timp. Și după 5 minute m-am liniștit”, a încheiat aceasta.