Card sau numerar. Ce alegere îți poate salva bani în vacanță

Românii care își petrec vacanța în Grecia trebuie să știe că atât plata cu cardul, cât și numerarul au avantajele lor. Deși cardul este acceptat în aproape toate magazinele și restaurantele, există situații în care banii cash sunt indispensabili, iar alegerea greșită a metodei de plată poate însemna costuri suplimentare. Pentru retragerile de bani este indicat să fie folosite bancomatele amplasate la sediile marilor bănci din Grecia, precum Alpha Bank, Piraeus Bank, Eurobank și National Bank of Greece.

În ultimii ani, plata cu cardul a devenit o practică obișnuită în Grecia, iar legislația obligă aproape toate afacerile să accepte această metodă de plată.

Totuși, în zonele rurale, pe insulele mai puțin dezvoltate sau în localitățile izolate pot apărea probleme de conexiune la internet, ceea ce poate face ca terminalele POS să nu funcționeze temporar. Din acest motiv, este recomandat ca turiștii să aibă întotdeauna și o rezervă de numerar.

În același timp, companiile din Grecia nu pot încasa în numerar sume care depășesc 500 de euro. Pentru orice tranzacție peste acest plafon este obligatorie utilizarea unei metode de plată electronice.

Moneda oficială în Grecia este euro, iar comercianții nu acceptă alte valute. Chiar dacă majoritatea cheltuielilor pot fi achitate cu cardul, este recomandat să ai asupra ta între 40 și 100 de euro pe săptămână, în bancnote de 5, 10 sau 20 de euro. Numerarul este util pentru transportul public, piețele locale, suveniruri, bacșiș sau cumpărăturile făcute în magazinele și tavernele de familie.

În unele cazuri, comercianții pot acorda reduceri clienților care aleg să plătească în numerar. Pentru retragerile de bani este indicat să fie folosite bancomatele amplasate la sediile marilor bănci din Grecia, precum Alpha Bank, Piraeus Bank, Eurobank și National Bank of Greece. În schimb, bancomatele independente din aeroporturi și din zonele turistice pot aplica taxe mai mari și cursuri de schimb mai puțin avantajoase.

La efectuarea plăților cu cardul sau la retragerile de numerar este recomandat să alegi întotdeauna plata în euro și să refuzi conversia automată în moneda țării de origine, deoarece aceasta implică, de regulă, cursuri de schimb mai puțin favorabile.

În restaurantele și tavernele obișnuite, bacșișul este o practică frecventă, fără a fi însă obligatoriu. În general, clienții lasă între 5% și 10% din valoarea notei sau rotunjesc suma de plată. De exemplu, pentru o consumație de 27 de euro, mulți aleg să plătească 30 de euro și îi spun ospătarului să păstreze restul.

În restaurantele de lux este recomandat să verifici dacă serviciul este deja inclus în nota de plată. Dacă acesta este inclus, nu mai este necesar un bacșiș suplimentar, iar dacă nu este inclus, procentul poate depăși 10%. În astfel de localuri, bacșișul poate fi adăugat inclusiv la plata cu cardul.

În cafenele și în localurile cu servire rapidă, bacșișul este mult mai redus. Pentru o cafea sau o gustare cumpărată de la bar nu este obligatoriu să lași bani în plus, însă dacă serviciul a fost apreciat poți lăsa câțiva cenți sau o monedă de un euro. Dacă alegi servirea la masă, un bacșiș de aproximativ 5% este considerat suficient.

În stațiunile turistice și în orașele mari este mai sigur ca bacșișul să fie înmânat direct ospătarului sau să îi comunici că poate păstra restul, în loc să lași banii pe masă.

Înainte de plecarea în Grecia este recomandat să informezi banca despre perioada în care vei călători. Astfel, reduci riscul ca tranzacțiile efectuate în străinătate să fie considerate suspecte și cardul să fie blocat din motive de securitate.

Cheltuielile importante, precum cazarea, biletele de avion sau transportul cu feribotul, pot fi achitate înainte de plecare, deoarece acestea pot depăși limitele zilnice stabilite pentru cardurile bancare.

Totodată, utilizarea bancomatelor amplasate în interiorul sau în apropierea sucursalelor bancare oferă un nivel mai ridicat de siguranță și, în multe cazuri, presupune comisioane mai mici decât cele percepute de bancomatele independente din zonele turistice.

Chiar dacă plata cu cardul este cea mai comodă variantă pentru majoritatea cumpărăturilor, păstrarea unei sume de bani în numerar rămâne recomandată pentru situațiile în care terminalele POS nu funcționează sau pentru cheltuielile de valoare redusă.