Capitala unei țări din Africa a introdus concediul menstrual plătit pentru angajatele din administrația publică

Capitala Kenyei devine un exemplu la nivel regional, după ce autoritățile locale au introdus o politică nouă care prevede concediu menstrual plătit pentru femeile angajate în administrația publică. Măsura a intrat în vigoare în luna decembrie 2025 și urmărește îmbunătățirea sănătății și a productivității la locul de muncă, potrivit AP.

În Nairobi, angajatele din administrația locală pot lua două zile de concediu menstrual pe lună, fără să prezinte documente medicale sau să parcurgă proceduri birocratice. Guvernatorul Johnson Sakaja a explicat că ideea a apărut în urma unei discuții informale despre disconfortul provocat de menstruație și s-a transformat rapid într-o politică publică, mai scrie AP.

„Cel mai important capital al tău este personalul. Totul începe cu respectul și demnitatea pe care le oferi angajaților”, a declarat acesta.

Autoritățile susțin că măsura nu pune presiune pe buget, deoarece există suficient personal care poate acoperi eventualele absențe. „Nu este o tragedie dacă trei sau patru persoane lipsesc o zi sau două”, a spus Sakaja. Responsabilii din resurse umane spun că feedbackul este pozitiv, iar angajatele revin la muncă mai odihnite și mai eficiente.

Politica nu reprezintă o premieră la nivel global. Japonia a introdus concediul menstrual încă din 1947, iar Spania a adoptat o legislație similară în 2023. În Africa, doar Zambia aplică o politică națională de acest tip, care le oferă femeilor o zi liberă pe lună.

Deși majoritatea reacțiilor sunt pozitive, există și critici care avertizează că astfel de politici ar putea descuraja angajarea femeilor. Unele angajate din sectorul privat consideră că măsura este utilă, dar insuficientă și propun extinderea la patru zile pe lună.

Chiar și în aceste condiții, multe femei evită să discute deschis despre menstruație la locul de muncă. „Este foarte greu să spui că nu te simți bine din acest motiv”, spun unele angajate, adăugând că stigmatul social încă persistă.

Specialiștii atrag atenția că durerile menstruale severe afectează un număr mare de femei. Medicul ginecolog Eunice Cheserem explică faptul că, în unele cazuri, simptomele includ dureri intense, greață și vărsături, migrene sau chiar imposibilitatea de a lucra. „Pentru multe femei, durerea este atât de severă încât nu mai pot funcționa normal”, a spus aceasta.