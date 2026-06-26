În timp ce alte regiuni ale lumii răspund caniculei prin instalarea pe scară largă a aparatelor de aer condiționat, Europa continuă să pună accent pe eficiența energetică, modernizarea clădirilor și soluțiile de răcire pasivă, în încercarea de a limita consumul de energie și impactul asupra mediului, potrivit Reuters.

Pe fondul valului de căldură care afectează o mare parte a continentului, diferențele dintre modelul european și cel american au devenit din nou evidente. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), doar aproximativ 20% dintre locuințele din Europa sunt dotate cu aer condiționat, comparativ cu aproape 90% în Statele Unite.

Explicația nu ține doar de climă. Timp de decenii, multe state europene au avut veri mai blânde, iar clădirile au fost proiectate pentru a păstra căldura în timpul iernii, nu pentru a face față temperaturilor extreme din timpul verii.

În paralel, politicile Uniunii Europene au încurajat reducerea consumului de energie, renovarea clădirilor și dezvoltarea unor orașe mai reziliente la schimbările climatice, în locul unei extinderi accelerate a climatizării.

Specialiștii subliniază că aparatele de aer condiționat nu sunt descurajate de legislația europeană, însă autoritățile promovează utilizarea lor împreună cu măsuri precum izolarea termică, umbrirea clădirilor, acoperișurile verzi și plantarea arborilor.

Valul de căldură din această săptămână a adus temperaturi record în mai multe state europene și a determinat autoritățile să emită alerte sanitare, să închidă școli și să limiteze desfășurarea unor evenimente publice.

În Franța, unde doar aproximativ un sfert dintre locuințe dispun de aer condiționat, multe apartamente din clădirile vechi au devenit dificil de locuit în timpul nopții din cauza temperaturilor ridicate.

Experții avertizează că situații similare se întâlnesc și în alte orașe europene construite într-o perioadă în care episoadele de caniculă extremă erau mult mai rare. (Reuters)

Utilizarea intensivă a aparatelor de aer condiționat poate crește semnificativ consumul de electricitate în perioadele de vârf, iar dacă energia provine din combustibili fosili, emisiile de gaze cu efect de seră cresc la rândul lor.

În plus, sistemele de climatizare evacuează căldura în exterior, fenomen care poate amplifica efectul de „insulă de căldură urbană” în marile orașe, unde asfaltul și clădirile rețin deja temperaturi foarte ridicate.

Din acest motiv, Agenția Europeană de Mediu recomandă ca răcirea orașelor să se bazeze pe un ansamblu de măsuri, inclusiv extinderea spațiilor verzi, creșterea suprafețelor umbrite și modernizarea fondului construit. (European Environment Agency)

În ciuda acestor politici, temperaturile tot mai ridicate schimbă comportamentul consumatorilor. Reuters relatează că producătorii asiatici de aparate de aer condiționat au înregistrat în ultimele luni creșteri importante ale vânzărilor în Franța, Germania, Italia și Spania, pe fondul episoadelor repetate de caniculă.

Agenția Internațională pentru Energie estimează că numărul aparatelor de climatizare din Uniunea Europeană va continua să crească în următoarele decenii, însă recomandă ca această extindere să fie însoțită de standarde ridicate de eficiență energetică și de investiții în producția de energie curată.

Specialiștii sunt de acord că aerul condiționat poate salva vieți în timpul valurilor de căldură, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile.

În același timp, autoritățile europene încearcă să evite un model bazat exclusiv pe climatizare și să combine utilizarea aparatelor de aer condiționat cu măsuri de adaptare urbană și eficiență energetică, considerate esențiale într-un continent care se încălzește mai rapid decât media globală.