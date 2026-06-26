România se pregătește pentru unul dintre cele mai fierbinți weekenduri din ultimii ani. Meteorologul ANM Florinela Georgescu spune că temperaturile estimate pentru acest weekend sunt apropiate de recordurile absolute înregistrate în luna iunie de când se fac observații meteorologice în România. În vestul țării, termometrele ar putea indica chiar 39-40 de grade Celsius.

Specialistul a explicat că temperaturile resimțite vor fi și mai ridicate din cauza umidității.

„Temperaturile maxime se vor apropia de valorile absolute ale lunii iunie. Adică cele mai ridicate de când se fac măsurători la noi în țară. Temperaturi spre 39-40 se vor înregistra în partea de vest.

Temperatura resimțită este un parametru care ține cont și de umezeala din aer și este posibil să fie mai ridicată și cu 5-6 grade. Un alt indice pe care îl resimțim este cel de umezeală ITU, care va depăși pragul critic. Va veni și activitatea atmosferică, dar nu în acest weekend”, a declarat Florinela Georgescu.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări de vreme severă, inclusiv un Cod portocaliu de caniculă pentru 11 județe, precum și atenționări Cod galben valabile în cea mai mare parte a țării.

Joi, între orele 12:00 și 21:00, este în vigoare un Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în sudul și estul Moldovei.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius, iar în vestul și nord-vestul țării, izolat, se va instala canicula.

Meteorologii avertizează că în zonele de câmpie indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce va amplifica senzația de căldură.

Vineri, între orele 12:00 și 21:00, un nou Cod galben va viza Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul Banatului și local Transilvania. În aceste regiuni sunt prognozate temperaturi maxime între 30 și 34 de grade, iar indicele ITU va depăși din nou pragul critic în zonele de câmpie și, pe alocuri, în cele deluroase.