Vremea

Recorduri de temperatură la final de iunie. ANM: Cele mai ridicate de când se fac măsurători la noi în țară

Comentează știrea
Recorduri de temperatură la final de iunie. ANM: Cele mai ridicate de când se fac măsurători la noi în țarăCanicula. Sursa foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

România se pregătește pentru unul dintre cele mai fierbinți weekenduri din ultimii ani. Meteorologul ANM Florinela Georgescu spune că temperaturile estimate pentru acest weekend sunt apropiate de recordurile absolute înregistrate în luna iunie de când se fac observații meteorologice în România. În vestul țării, termometrele ar putea indica chiar 39-40 de grade Celsius.

Temperaturi greu de suportat în acest weekend

Specialistul a explicat că temperaturile resimțite vor fi și mai ridicate din cauza umidității.

„Temperaturile maxime se vor apropia de valorile absolute ale lunii iunie. Adică cele mai ridicate de când se fac măsurători la noi în țară. Temperaturi spre 39-40 se vor înregistra în partea de vest.

Temperatura resimțită este un parametru care ține cont și de umezeala din aer și este posibil să fie mai ridicată și cu 5-6 grade. Un alt indice pe care îl resimțim este cel de umezeală ITU, care va depăși pragul critic. Va veni și activitatea atmosferică, dar nu în acest weekend”, a declarat Florinela Georgescu.

Putin, amenințat cu o revoltă din propria armată. Cine este Alexander Lunin, omul care înfruntă Kremlinul
Putin, amenințat cu o revoltă din propria armată. Cine este Alexander Lunin, omul care înfruntă Kremlinul
Siegfried Mureșan, oficial candidatul PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier
Siegfried Mureșan, oficial candidatul PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier
Caniculă

Caniculă. Sursa foto: Pixabay

Cod galben și Cod portocaliu de caniculă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări de vreme severă, inclusiv un Cod portocaliu de caniculă pentru 11 județe, precum și atenționări Cod galben valabile în cea mai mare parte a țării.

Joi, între orele 12:00 și 21:00, este în vigoare un Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în sudul și estul Moldovei.

Temperaturi de 40 de grade la umbră

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius, iar în vestul și nord-vestul țării, izolat, se va instala canicula.

Meteorologii avertizează că în zonele de câmpie indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce va amplifica senzația de căldură.

Vineri, între orele 12:00 și 21:00, un nou Cod galben va viza Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul Banatului și local Transilvania. În aceste regiuni sunt prognozate temperaturi maxime între 30 și 34 de grade, iar indicele ITU va depăși din nou pragul critic în zonele de câmpie și, pe alocuri, în cele deluroase.

Stiri calde

13:08 - Claudiu Târziu solicită garanții pentru păstrarea numerarului în contextul introducerii euro digital

12:59 - Cum se vede criza politică din România la Chișinău. Scenariul în care AUR ar ajunge la putere, analizat de Maia Sandu

12:49 - „Partidul Gândacilor” mobilizează sute de tineri în India. Fraudele la examene, în centrul protestelor

12:36 - Putin, amenințat cu o revoltă din propria armată. Cine este Alexander Lunin, omul care înfruntă Kremlinul

12:27 - Maia Sandu spune că blocajele de la frontiera cu România nu pot fi rezolvate de Chișinău

12:15 - Un român s-a îmbogățit peste noapte. Premiu de peste jumătate de milion de lei la Noroc

HAI România!

Cine controlează de fapt România? Secretele „Grupului de la Cluj” și jocurile puterii

Cine controlează de fapt România? Secretele „Grupului de la Cluj” și jocurile puterii

Partidul Național Liberal moare așa cum moare și România: fără spectacol, fără lăutari, fără dric

Partidul Național Liberal moare așa cum moare și România: fără spectacol, fără lăutari, fără dric

Actoria pentru copii, business și/sau educație?

Actoria pentru copii, business și/sau educație?

Proiecte speciale