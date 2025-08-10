Social Când mintea ta devine „goală”, activitatea creierului seamănă cu somnul profund, arată scanările







Golirea minții este o stare scurtă de veghe în care gândirea conștientă pur și simplu se oprește. Cercetări recente arată că mintea noastră trează nu generează întotdeauna gânduri, dar golirea minții este acum recunoscută ca o stare conștientă distinctă asociată cu schimbări în starea de excitație, care în neuroștiință se referă la vigilență și reacție la stimuli. Studiile sugerează că aproximativ 5% până la 20% din orele de veghe ale unei persoane pot fi petrecute în această stare.

Într-un studiu publicat în numărul din iulie al revistei Trends in Cognitive Sciences, Thomas Andrillon, cercetător în neuroștiințe la Institutul Național Francez de Sănătate și Cercetare Medicală și la Institutul Creierului din Paris, a descoperit că participanții apăsau butonul mai repede când mintea lor rătăcea, în timp ce răspunsurile lor încetineau vizibil în timpul golirii minții.

Datele EEG au arătat că activitatea cerebrală a participanților tindea să încetinească puțin mai mult atunci când mintea lor era goală decât atunci când era rătăcitoare, în comparație cu nivelul de bază al atenției lor. Acest lucru sugerează că creierul este împins puțin spre sincronizare, ducând mintea noastră la golire.

Cercetările privind golirea minții sunt încă în fază incipientă, dar similitudinea sa cu tiparele cerebrale observate în timpul somnului profund poate oferi un indiciu important cu privire la funcția sa.

Somnul profund coincide cu o importantă activitate de curățare a creierului, eliminând deșeurile acumulate, răcind creierul, conservând energia și ajutând la resetarea sistemului după o zi întreagă de activitate mentală.

Ambii cercetători au subliniat că golirea minții poate acționa ca o mini-resetare în timp ce suntem treji, iar studiile preliminare din laboratorul lui Demertzi sugerează că persoanele private de somn raportează mai multe goliri ale minții, potrivit livescience.com.