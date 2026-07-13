Cancelarul german Friedrich Merz a cerut luni deschiderea unui dialog cu China privind politica monetară a Beijingului și posibilitatea ca yuanul să fluctueze liber, avertizând că Uniunea Europeană nu poate concura în condiții echitabile cu o economie care, în opinia sa, își manipulează artificial moneda, potrivit informațiilor furnizate de Reuters.

Declarațiile au fost făcute luni, 13 iulie, în timpul unui discurs susținut la o universitate din Germania. Mesajul cancelarului intervine pe fondul preocupărilor tot mai mari din Europa privind dezechilibrele comerciale cu China și presiunea exercitată de producătorii chinezi asupra industriei europene.

Cancelarul german a susținut că Europa riscă să piardă competiția economică indiferent de nivelul de inovare sau de calitatea produselor sale, dacă firmele europene se confruntă cu un competitor avantajat de politica valutară.

„Încercăm acum să orientăm dialogul cu China către o soluție (...) și să convingem China să permită propriei monede să fluctueze liber, inclusiv în contextul competiției de pe piețele de capital”, a declarat Friedrich Merz, potrivit Reuters.

Liderul german consideră că politica monetară a Beijingului afectează condițiile de concurență dintre Uniunea Europeană și China. În opinia sa, o monedă menținută artificial la un nivel avantajos poate susține competitivitatea exporturilor chineze pe piețele internaționale.

Poziția exprimată luni continuă criticile formulate în ultimele săptămâni de Merz față de politica economică a Chinei. Cancelarul german a cerut anterior Uniunii Europene să discute direct cu Beijingul problema cursului de schimb al yuanului.

Subiectul este important în special pentru Germania, cea mai mare economie europeană și una dintre țările puternic expuse competiției cu producătorii chinezi.

Companiile germane se confruntă cu presiuni în sectoare precum industria auto, tehnologia și producția industrială.

În timpul vizitei sale la Beijing din februarie, Merz a cerut o cooperare economică mai echitabilă și a atras atenția asupra dezechilibrului comercial dintre Germania și China.

Reprezentanții mediului de afaceri german au semnalat, de asemenea, efectele supracapacității de producție din China și ale unui yuan considerat subevaluat asupra concurenței.

Merz pare să susțină, pentru moment, o abordare bazată pe dialog și negocieri cu Beijingul. Cancelarul a invocat anterior acordurile internaționale privind coordonarea politicilor valutare drept exemplu pentru soluționarea dezechilibrelor economice majore.

Discuția privind yuanul se înscrie într-o dezbatere mai amplă la nivelul Uniunii Europene despre relațiile comerciale cu China. Bruxelles-ul analizează instrumente prin care să protejeze industria europeană de practicile considerate neloiale, fără a declanșa un conflict comercial extins.

Pentru Germania, miza este una majoră. Economia sa depinde puternic de exporturi, iar deteriorarea competitivității industriei europene în raport cu China ar putea avea efecte asupra investițiilor, producției și locurilor de muncă.

Solicitarea lui Friedrich Merz aduce politica monetară a Chinei în centrul discuțiilor economice dintre Bruxelles și Beijing. Cancelarul german cere o soluție negociată, însă poziția sa arată că presiunile europene asupra Chinei privind condițiile de concurență sunt în creștere.

Evoluția dialogului privind yuanul ar putea deveni un nou punct important în relațiile economice dintre Uniunea Europeană și China.