Campionatul Mondial. Norvegia s-a calificat în optimile de finală ale competiției. Într-o confruntare extrem de tensionată disputată pe Dallas Stadium, reprezentativa nordică a învins selecționata din Cote d'Ivoire cu scorul de 2-1, după ce la pauză tabela arăta 1-0 în favoarea scandinavilor. Meciul a făcut parte din faza şaisprezecimilor de finală ale turneului organizat în parteneriat de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Succesul nordicilor a fost asigurat de reușitele semnate de Antonio Nusa în minutul 39 și de vedeta Erling Haaland în minutul 86. Pentru ivorieni a punctat Amad Diallo în minutul 74. În faza următoare, Norvegia va avea parte de un examen de foc în compania selecționatei Braziliei, într-o partidă programată pe data de 5 iulie, în New Jersey.

Deși scorul final a fost favorabil europenilor, jucătorii din Cote d'Ivoire au fost cei care au controlat ritmul partidei în cea mai mare parte a timpului. Cu toate acestea, posesia lor nu s-a concretizat în ocazii majore de poartă pe parcursul primelor 45 de minute. O primă acțiune periculoasă a avut loc în minutul 21, când Konan a pătruns decisiv pe flancul stâng, dar execuția sa a nimerit doar plasa laterală. Câteva minute mai târziu, în minutul 28, Pepe a irosit o oportunitate bună, reluând greșit o centrare trimisă de Diomande.

În tabăra opusă, fotbaliștii pregătiți de Stale Solbakken au fost extrem de discreți în ofensivă în prima parte a meciului. Primul lor șut cadrat pe spațiul porții adverse a venit abia în minutul 37, când Haaland a trimis o lovitură de cap fără forță de la aproximativ zece metri de poartă.

Tăcerea din atacul Norvegiei a fost ruptă în minutul 39 de execuția genială a lui Nusa. Acesta a pătruns în careu pe partea stângă, a destabilizat defensiva adversă printr-o fentă și a trimis o minge cu efect direct la colțul lung, deschizând astfel scorul pe arena din Dallas.

Nordicii au încercat să profite de momentul favorabil și au continuat să atace. În minutul 42, Haaland a fost blocat în ultima secundă în suprafața de șase metri de către Agbadou. Imediat după, la un corner executat de Berg, Soerloth a deviat balonul cu capul, însă nici Haaland și nici Heggem nu au reușit să împingă mingea în plasă la bara a doua. Replica selecționatei din Cote d'Ivoire a venit în prelungirile primei reprize, în minutul 45+2, când Agbadou a trimis cu capul pe lângă poartă.

După revenirea de la cabine, selecționata africană a ieșit la atac în căutarea golului de egalare. Sangare a testat vigilența portarului în minutul 52, dar șutul său de la o distanță de 30 de metri a trecut peste transversală. Trei minute mai târziu, în urma unei mingi blocate de Heggem, portarul Nyland a avut o intervenție salvatoare la șutul trimis de Pepe la colțul scurt. În minutul 57, Bonny a reluat slab din interiorul careului, iar goalkeeperul norvegian a reținut fără probleme.

Scandinavii au trecut pe lângă șansa de a închide meciul în minutul 66, la o fază fixă. În urma unui corner executat perfect de Odegaard, Heggem a reluat balonul din șase metri, însă Diallo a salvat providențial de pe linia porții.

Intrarea pe teren a starului de la Manchester United a schimbat însă dinamica jocului. La doar un sfert de oră de la introducerea sa în meci, Amad Diallo a restabilit egalitatea în minutul 74, finalizând o combinație rapidă cu Pepe.

Bucuria ivorienilor nu a durat foarte mult, deoarece Norvegia a știut să profite de momentul de recul din jocul africanilor. Nordicii au forțat atacul, iar Erling Haaland a demonstrat din nou de ce este considerat unul dintre cei mai buni atacanți ai lumii. În minutul 86, el a marcat golul care a adus calificarea, reluând în plasă o centrare venită de la Berg, care fusese lansat excelent în careu de Bobb. În minutul 90, Haaland și Schjelderup s-au încurcat reciproc în careul advers, irosind o altă oportunitate importantă.

Ultimele minute ale prelungirilor au aparținut în totalitate portarului Orjan Nyland, devenit eroul finalului de meci. În minutul 90+2, el a respins o centrare periculoasă și cu efect expediată de Konan. Ulterior, în minutul 90+6, Nyland a salvat victoria de sub bara transversală la o lovitură liberă executată magistral de Diallo de la 22 de metri.

La finalul celor 90 de minute, Norvegia s-a dovedit a fi formația mai pragmatică și mai puternică. Grație acestei reușite, Erling Haaland a ajuns la o cotă de cinci goluri marcate la acest turneu final, fiind depășit în clasamentul golgheterilor doar de legendarul Lionel Messi, care are șase reușite.

Această victorie reprezintă o premieră istorică pentru fotbalul scandinav. Este pentru prima dată când Norvegia reușește să câștige un meci eliminatoriu direct la o Cupă Mondială, după ce la edițiile din 1938 și 1998 echipa fusese eliminată în optimi. De cealaltă parte, deși părăsesc competiția, jucătorii din Cote d'Ivoire se pot mândri cu faptul că au trecut în premieră de faza grupelor la un turneu mondial.

Cote d'Ivoire - Norvegia 1-2 (0-1) Au marcat: Amad Diallo (74), respectiv Antonio Nusa (39), Erling Haaland (86). Dallas, Dallas Stadium: 69.665 spectatori Cupa Mondială 2026 - şaisprezecimi de finală

Echipele care au evoluat pe teren:

Cote d'Ivoire: 1. Yahia Fofana - 17. Guela Doue, 7. Odilon Kossounou, 20. Emmanuel Agbadou, 3. Ghislain Konan (24. Bazoumana Toure, 90+3) - 18. Ibrahim Sangare - 26. Christ Inao Oulai (15. Amad Diallo, 60), 8. Franck Kessie (căpitan) - 19. Nicolas Pepe (14. Oumar Diakite, 87), 9. Ange-Yoan Bonny (12. Elye Wahi, 60), 11. Yan Diomande (22. Evann Guessand, 90+3). Selecţioner: Emerse Fae. Rezerve neutilizate: 16. Mohamed Kone, 23. Alban Lafont - 2. Ousmane Diomande, 5. Wilfried Singo, 13. Christopher Operi, 21. Evan Ndicka, 4. Jean Michael Seri, 6. Seko Fofana, 25. Parfait Guiagon, 10. Simon Adingra.

Norvegia: 1. Orjan Nyland - 16. Marcus Holmgren Pedersen (14. Fredrik Aursnes, 83), 3. Kristoffer Ajer, 17. Torbjoern Heggem, 5. David Moeller Wolfe - 6. Patrick Berg, 8. Sander Berge - 10. Martin Odegaard (căpitan) - 7. Alexander Soerloth (22. Oscar Bobb, 71), 9. Erling Haaland, 20. Antonio Nusa (21. Andreas Schjelderup, 71). Selecţioner: Stale Solbakken. Rezerve neutilizate: 12. Sander Tangvik, 13. Egil Selvik - 4. Leo Ostigard, 15. Fredrik Andre Bjoerkan, 24. Sondre Langas, 25. Henrik Falchener, 2. Morten Thorsby, 18. Kristian Thorstvedt, 19. Thelonious Aagaard, 23. Jens Petter Hauge, 11. Joergen Strand Larsen, 26. Julian Ryerson.

Brigada de arbitri: Arbitru central: Jesus Valenzuela; arbitri asistenţi: Jorge Urriego, Tulio Moreno (toţi trei din Venezuela); al patrulea oficial: Juan Gabriel Benitez (Paraguay); arbitru asistent de rezervă: Eduardo Cardozo (Paraguay). Arbitru video: Juan Lara (Chile); arbitri asistenţi video: Juan Soto (Venezuela), Jarred Gillett (Anglia).

Sancțiuni disciplinare: Cartonaşe galbene: Nusa (45+1).