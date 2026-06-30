Sorana Cîrstea a început în forță parcursul la turneul de Grand Slam de la Wimbledon, reușind să obțină calificarea în turul următor după un meci cu două seturi complet diferite. Jucătoarea din România, în vârstă de 36 de ani și ocupantă a locului 18 în clasamentul mondial, a trecut în runda inaugurală de reprezentanta Cehiei, Sara Bejlek.

Meciul împotriva tinerei de 20 de ani, aflată pe poziția 45 WTA, s-a încheiat cu scorul de 6-1, 7-6 (6), după un final de set secund extrem de disputat, în care experiența româncei a făcut diferența în momentele critice din tie-break.

Succesul obținut de sportiva noastră vine într-un moment delicat pentru tenisul românesc la turneul de pe iarba londoneză. În urma rezultatelor înregistrate în turul 1, Sorana Cîrstea rămâne singura reprezentată a României pe iarba de la Londra. Toate celelalte compatrioate înscrise în competiție au fost eliminate prematur, punând astfel o presiune suplimentară, dar și o mândrie deosebită pe umerii celei mai bine clasate jucătoare din țară.

În turul secund, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe australianca Kimberly Birrell (28 de ani, locul 72 WTA), în fața căreia conduce cu 1-0 la meciurile directe, după victoria cu 6-3, 6-2 de la Indian Wells 2023. Deși parcursul anterior îi oferă un avantaj moral româncei, meciurile pe iarbă au o dinamică complet diferită față de cele pe hard american.

Jucătoarea de la Antipozi a obținut biletul pentru turul al doilea după o confruntare plină de suișuri și coborâșuri. Aceasta s-a impus în runda inaugurală de la Wimbledon în fața Alinei Korneeva cu scorul de 6-3, 0-6, 6-2, demonstrând că are capacitatea de a revizui tactica de joc chiar și după un set secund pierdut la zero. Confruntarea dintre cele două promite să fie una strategică, miza fiind accesul în săptămâna a doua a prestigiosului turneu din capitala Marii Britanii.