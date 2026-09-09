Călin Georgescu și-a anunțat o vizită la Oradea pentru duminică, 13 septembrie 2026. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este așteptat să ajungă la ora 8:30 în Piața 100, spațiu cunoscut de localnici drept fosta Ocska Piac. Deplasarea face parte din inițiativa numită Toamna Cămărilor Românești, prin care acesta îi îndeamnă pe cetățeni să sprijine economia locală prin achiziții de la producători autohtoni, crescători de animale și companii cu capital românesc.

Evenimentul a stârnit deja numeroase reacții în spațiul public din Bihor, regiune recunoscută drept unul dintre cele mai puternice bastioane electorale ale PNL și asociată direct cu numele lui Ilie Bolojan. Cu toate acestea, analiza contextului arată că alegerea acestei destinații nu este întâmplătoare, existând două motive principale care explică prezența lui Georgescu la Oradea.

Prima explicație pentru această vizită este de natură electorală. Deși nu a câștigat județul Bihor în primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu a obținut un rezultat important raportat la influența politică locală a liberalilor. Georgescu a strâns 40.789 de voturi, reprezentând 16,81% din opțiuni, ceea ce l-a plasat pe locul al doilea, imediat după Kelemen Hunor, care a înregistrat 18,12%.

Prin acest punctaj, fostul candidat independent a depășit reprezentantul PNL, Nicolae Ciucă, votat de 15,15% dintre bihoreni, dar și pe candidatul PSD, Marcel Ciolacu, față de care a avut un avans de 28 de voturi.

Evoluția a fost vizibilă și la nivelul municipiului Oradea, unde Călin Georgescu a strâns 15,73% din voturi, depășindu-l pe Nicolae Ciucă, care a înregistrat 14,03%.

Performanța este relevantă dacă este raportată la rezultatele alegerilor locale desfășurate în iunie 2024. Cu doar câteva luni înainte de scrutinul prezidențial, primarul liberal Florin Birta câștigase Primăria Oradea cu aproximativ 67%, iar Ilie Bolojan obținuse în jur de 65% în cursa pentru Consiliul Județean Bihor.

A doua explicație pentru interesul manifestat față de această zonă este mult mai veche și se regăsește într-un document de aproape 100 de pagini, publicat în anul 2002. Acest text istoric fundamentează legătura lui Călin Georgescu cu proiectele din regiune și completează cadrul politico-economic al prezentei vizite în județul Bihor.