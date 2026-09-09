Un nou produs tradițional românesc a fost recunoscut oficial la nivel european. Comisia Europeană a aprobat includerea „Brânzei frământate de Teaca” în registrul indicațiilor geografice protejate (IGP), alături de alte produse tradiționale care beneficiază de protecție și recunoaștere în Uniunea Europeană.

Anunțul a fost făcut miercuri de reprezentanța Comisiei Europene în România, care a prezentat produsul drept un exemplu de tradiție gastronomică românească ajunsă în registrul european.

„Gust românesc recunoscut în Europa! Comisia a aprobat adăugarea în registrul indicațiilor geografice protejate (IGP) a produsului «Brânză frământată de Teaca» din România”, a transmis reprezentanța CE într-o postare pe Facebook.

Produsul este realizat din lapte de vacă crud, nepasteurizat, care este supus unor etape specifice de închegare, dospire, maturare, sărare și frământare. Brânza are, în mod obișnuit, o formă ovală sau rotundă neregulată, iar bucățile cântăresc între aproximativ 0,4 și 2 kilograme.

Un element distinctiv îl reprezintă modul tradițional de ambalare. Forma și greutatea produsului sunt influențate de recipientul natural utilizat, respectiv vezica de porc. „Brânza frământată de Teaca” poate fi comercializată în membrane naturale simple sau protejate cu amestecuri de ceruri destinate brânzeturilor. Produsul poate fi vândut și sub formă feliată.

Comisia Europeană subliniază că specificul acestei brânze este strâns legat de zona geografică și de tradițiile locale. Caracteristicile sale nu ar putea fi reproduse cu exactitate în afara acestui context, deoarece procesul depinde de experiența producătorilor din zonă și de modul în care aceștia controlează fiecare etapă a preparării.

Potrivit CE, această experiență a fost transmisă din generație în generație și reprezintă o parte importantă a identității comunității locale.

„Această expertiză a fost transmisă din generație în generație și constituie un element central al identității comunității, asociind numele produsului cu gustul, textura și calitatea așteptate de consumatori”, precizează Comisia Europeană.

Prin includerea în registrul IGP, „Brânza frământată de Teaca” primește recunoaștere și protecție la nivel european, numele produsului fiind asociat oficial cu tradiția și zona din care provine.