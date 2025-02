Politica Călin Georgescu neagă că ar avea o înțelegere cu Victor Ponta







Călin Georgescu a negat că ar avea o înțelegere cu Victor Ponta. În ultimele săptămâni, în spațiul public au circulat numeroase zvonuri privind legătura dintre cei doi. De altfel, înainte de anularea alegerilor, fostul lider PSD a declarat că nu o va vota pe Elena Lasconi, fără să menționeze dacă îl va susține sau nu pe Georgescu.

Victor Ponta a anunțat că va susține „schimbarea radicală”

Consilierul primului-ministru a fost acuzat că îl susține pe Georgescu în această cursă. După congresul PSD-PNL, el a afirmat că fostul candidat la prezidențiale este singurul care „vorbește despre schimbare radicală.”

În plus, Victor Ponta a menționat că aceasta va fi adusă odată cu al doilea mandat al lui Trump, iar politicienii vor fi nevoiți să se accepte noile tendințe.

După aceste declarații, speculațiile privind o posibilă înțelegere dintre cei doi nu au lipsit de pe scena politică.

La un pas să fie exclus din PSD

Călin Georgescu a declarat că nu are nicio legătură cu Victor Ponta, menționând că speculațiile recente ar fi fost lansate „pe linie politică”.

„Nu am niciun fel de legătură cu Victor Ponta, iar acele fake-news-uri sunt venite și de pe aceste linii politice, eu n-am nimic de-a face cu ele, nici nu vreau să știu, dar la un moment dat, astea se vor deconta, cu siguranță. Eu nu am nimic de-a face cu el”, a spus el la Realitatea Plus.

Deși ocupă funcția re consilier al premierului, Victor Ponta a anunțat că va intra în lupta pentru Cotroceni. Cu toate acestea coaliția de guvernare l-a validat p Crin Antonescu, fostul președinte al Partidului Național Liberal.

De cealaltă parte, Marcel Ciolacu a declarat că Victor Ponta ar putea fi exclus din partid, în contextul unei eventuale candidaturi.

Victor Ponta, despre șansele lui Călin Georgescu

Consilierul premierului a menționat că aleșii au intenția să îl scoată din cursă pe Georgescu. În opinia sa, la alegerile din 2025„va câștiga poporul”.

„Pe de altă parte, mă bazez nu doar pe cercetări sociologice, pe ce văd la televizor. Nu va mai fi că în 2014, nu mai poate să câștige sistemul, va câștigă poporul. E important ca dincolo de Călin Georgescu să existe alternative. Acest sistem a dat faliment”, a spus Ponta.