Câinii își pot îmbogăți vocabularul învățând lucruri noi când ascultă de stăpânii lor

Câinii învață ușor comenzi precum „șezi” sau „stai”, dar doar câțiva dintre ei pot reține numele a sute de jucării, reușind astfel să-și îmbogățească vocabularul. Oamenii de știință au descoperit aproximativ 50 de astfel de câini talentați, însă încă nu știu exact cum reușesc să facă asta, potrivit Associated Press.

Oamenii de știință știau deja că acești câini extraordinari puteau învăța numele jucăriilor lor de pluș în formă de pizza și gogoși prin timpul petrecut jucându-se cu stăpânii lor. În ultimul studiu, cercetătorii au descoperit că aceștia pot înțelege și nume noi doar ascultând conversațiile oamenilor.

Zece câini talentați, printre care un border collie pe nume Basket și un labrador pe nume Augie, și-au urmărit stăpânii ținând o jucărie nouă și discutând despre ea. Apoi li s-a spus să meargă în altă cameră și să recupereze jucăria dintr-o grămadă de multe altele.

Șapte dintre cei zece câini au reușit să învețe numele noilor jucării, pisici de mare și armadillo, ascultând pasiv conversațiile stăpânilor lor. „Este pentru prima dată când vedem un grup specific de câini care sunt capabili să învețe denumiri ascultând întâmplător interacțiuni”, a declarat autorul studiului, Shany Dror, de la Universitatea Eötvös Loránd din Ungaria și Universitatea de Medicină Veterinară din Austria.

Câinii au reușit să identifice jucăria chiar și atunci când aceasta a fost ascunsă într-o cutie opacă, iar stăpânii au discutat cu o altă persoană despre ea. Experimentul a demonstrat că patrupedele pot învăța nume chiar și atunci când văd obiectul și aud denumirea sa separat.

Doar câteva alte animale, precum papagalii și maimuțele, au arătat că pot învăța cuvinte prin ascultare. Această capacitate este esențială și pentru oameni, astfel copiii sub doi ani pot învăța cuvinte noi ascultând, chiar dacă părinții nu le spun intenționat. Câinii speciali studiați sunt însă adulți, iar mecanismele lor cerebrale sunt probabil diferite, a explicat Shany Dror, autorul studiului.

Noua cercetare arată că animalele au mai multe capacități cognitive decât se credea, a declarat Heidi Lyn, expertă în cogniția animalelor, care nu a participat la studiu. Nu toți câinii învață astfel, iar Dror speră să continue studiul pentru a descoperi ce indicii percep acești câini talentați, printre cei mai entuziaști și dezordonați subiecți ai cercetării sale.