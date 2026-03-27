Bustul lui Grigore Vieru, dezvelit la Craiova de Ziua Unirii Basarabiei cu România

Republica Moldova. Memoria poetului Grigore Vieru a fost onorată într-un mod simbolic la Craiova, unde, pe 27 martie, chiar în ziua în care se împlinesc 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România, a fost dezvelit bustul său. Evenimentul a adunat personalități culturale, oficiali și membri ai familiei, într-un gest care reconfirmă legătura profundă dintre Basarabia și România prin cultură și poezie.

Bustul lui Grigore Vieru a fost dezvelit la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova, într-un cadru festiv dedicat uneia dintre cele mai importante date din istoria românilor.

Lucrarea a fost realizată de artistul Victor Chiriță și face parte dintr-o serie de busturi turnate la Chișinău, care urmează să fie instalate în mai multe orașe din România. Un exemplar a fost deja amplasat la Iași, iar altele vor ajunge la Târgu Neamț, Botoșani, Suceava și Buzău.

La eveniment a participat și fiul poetului, Călin Vieru, care a vorbit despre legătura specială a tatălui său cu orașul Craiova.

„La Craiova, tata se simțea mai acasă decât chiar și la Iași, chiar și la București. Acum îmi dau seama de ce – aerul de aici este modelat de mâna lui Brâncuși, energia de aici este echilibrată de poezia lui Sorescu”, a declarat acesta, evocând atmosfera culturală care l-a inspirat pe poet.

Moderatoarea evenimentului, Gabriela Nedelcu-Păsărin, profesor universitar la Universitatea din Craiova, a subliniat importanța simbolică a momentului.

„Este o zi specială, un moment special, la Craiova, pentru a consfinți ceea ce istoria a scris în paginile sale, Grigore Vieru este al nostru, al tuturor”, a declarat aceasta.

La rândul său, președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, a amintit unul dintre cele mai cunoscute gânduri ale poetului: „Dacă visul uneia a fost să ajungă în Cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul”.

Ceremonia de dezvelire a bustului a fost însoțită de lansări de carte și momente artistice dedicate operei lui Grigore Vieru. Participanții au evocat rolul său esențial în promovarea identității românești și în apropierea culturală dintre cele două maluri ale Prutului.

Grigore Vieru rămâne una dintre cele mai importante voci ale literaturii române din Basarabia. Poetul s-a stins din viață la 18 ianuarie 2009, la două zile după ce a fost implicat într-un grav accident rutier în apropiere de Chișinău.

A fost înmormântat pe 20 ianuarie 2009, la Cimitirul Central din Chișinău, în prezența a zeci de mii de oameni. Ziua funeraliilor a fost declarată zi de doliu național, iar întreaga țară a păstrat un moment de reculegere.