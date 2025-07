Social Bunica de închiriat, un serviciu pentru cei fără bunici







Bunica de închiriat, este o afacere din Japonia dezvoltată de compania Client Services, care le oferă celor interesați șansa de a retrăi sentimentele de iubire și nostalgie pe care o bunică le poate oferi. Clienții pot închiria bâtrâne, cu vârste cuprinse între 60 și 94 de ani, pentu sprijin emoțional, activități casnice sau simple momente penntru compania unei persoane în vârstă.

Bunica, o afacere unde clienții primesc o bunică la cerere

Serviciul „Ok Grandma”, sau în limba japoneză „OK Obaachan”, a fost lansat în 2012 de compania Client Services, iar de atunci se bucură de un succes considerabil în rândul japonezilor și al străinilor care vizitează sau locuiesc în Japonia. Japonezii și turiștii interesați de această afacere, pot închiria o femeie în vârstă pentru prețul de 3000 yeni pe oră, aproximativ 23 de dolari americani.

Fie că au nevoie de un sfat în problemele personale, au poftă de o mâncare tradițională după rețete vechi, știute doar de bunici, sau își doresc să fie însoțiți la anumite evenimente, bunicile de închiriat pot oferi orice serviciu pe care clientul îl solicită, chiar și o simplă îmbrățișare din partea unor brațe iubitoare.

Clienții pot specifica ce fel de bunică își caută

În prezent, compania are un registru de aproximativ 100 de femei cu vârste de la 60 la 94 de ani, care dispun de o varietate de abilități. Potrivit site-ului oficial OK Obaachan, serviciul a primit numeroase solicitări în ultimii ani pentru o gamă extrem de variată de activități, de la lecții de gătit și rezolvarea disputelor din familie, până la îngrijirea copiilor.

Printre cele mai populare cerințe, se numără sprijinul emoțional pe care femeile le pot oferi celor tineri, în special adolescenților și adulților de până la 30 de ani. În unele situații, tinerii japonezi optează pentru închirierea unei bunici atunci când își doresc să-și dezvăluie orientarea sexuală părinților și familiei.

Serviciile atipice de închiriere ale Japoniei

În Japonia, Ok Obaachan nu este singurul serviciu inedit pe care Japonia îl are de oferit. Țara este cunoscută pentru cultura sa bogată, cât și serviciiile uluitoare pe care le are. Alte servicii foarte populare în Japonia sunt, „Ossan Rental”, unde se poate închiria un bărbat de vârstă mijlocie, sau „Wakaresaseya”, un serviciu contra cost pentru încheierea relațiilor, potrivit japantoday.