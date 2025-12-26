Bulgaria trece în câteva zile la euro. Ce schimbări vor simți românii

Bulgaria va trece la moneda euro începând cu 1 ianuarie 2026, devenind al 21-lea stat din zona euro. Turiștii români vor beneficia de plăți mai simple și eliminarea schimbului valutar, însă vacanțele ar putea deveni cu până la 15% mai scumpe.

Bulgaria, situată în estul Peninsulei Balcanice, este cunoscută pentru stațiuni precum Nisipurile de Aur sau Sunny Beach. Dincolo de litoral, țara oferă turiștilor o combinație de istorie, cultură și natură spectaculoasă, rămânând o destinație mai puțin explorată în Europa.

Autoritățile bulgare au anunțat că moneda euro va fi adoptată de la 1 ianuarie 2026. Măsura va simplifica călătoriile pentru turiști și va elimina necesitatea schimbului valutar în timpul sejururilor, potrivit Libertatea.

Spre deosebire de Croația, Bulgaria a amânat adoptarea euro din cauza inflației ridicate, conform evaluărilor Comisiei Europene. Începând cu 1 ianuarie 2026, leva va fi retrasă treptat din circulație, iar țara va deveni al 21-lea stat membru al zonei euro.

Turiștii vor beneficia de eliminarea schimbului valutar, dispariția comisioanelor pentru tranzacții și lipsa riscului fluctuațiilor de curs. În perioada de tranziție de o lună, atât euro, cât și leva vor putea fi folosite, iar din 1 februarie 2026 leva nu va mai fi mijloc legal de plată.

Bancnotele vechi vor putea fi schimbate doar în Bulgaria, inclusiv la bănci și oficii poștale. În prezent, 1 leva valorează aproximativ 0,51 euro, iar prețurile pentru o săptămână de vacanță în vara lui 2026 variază între 170 și 1.100 de euro, în funcție de hotel și servicii

În perioada mai-octombrie 2025, Bulgaria a atras circa 2,5 milioane de turiști din UE, dintre care 31% au fost români. Cele mai populare destinații rămân stațiunile de pe litoral, iar restul turiștilor vizitează Sofia, regiunea Veliko Târnovo sau stațiunile montane.

.Sebastian Constantinescu, fondatorul Travel Planner, a declarat că prețurile pentru vacanțele în Bulgaria ar putea crește în 2026 cu 7-15%, recomandând turiștilor să profite de ofertele early booking pentru a evita scumpirile viitoare și a avea acces la o gamă mai largă de opțiuni.