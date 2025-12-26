Social

Bulgaria trece în câteva zile la euro. Ce schimbări vor simți românii

Comentează știrea
Bulgaria trece în câteva zile la euro. Ce schimbări vor simți româniiSursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Bulgaria va trece la moneda euro începând cu 1 ianuarie 2026, devenind al 21-lea stat din zona euro. Turiștii români vor beneficia de plăți mai simple și eliminarea schimbului valutar, însă vacanțele ar putea deveni cu până la 15% mai scumpe.

Bulgaria va trece la euro începând cu 2026

Bulgaria, situată în estul Peninsulei Balcanice, este cunoscută pentru stațiuni precum Nisipurile de Aur sau Sunny Beach. Dincolo de litoral, țara oferă turiștilor o combinație de istorie, cultură și natură spectaculoasă, rămânând o destinație mai puțin explorată în Europa.

Autoritățile bulgare au anunțat că moneda euro va fi adoptată de la 1 ianuarie 2026. Măsura va simplifica călătoriile pentru turiști și va elimina necesitatea schimbului valutar în timpul sejururilor, potrivit Libertatea.

Bulgaria va înlocui leva cu euro începând cu 2026

Spre deosebire de Croația, Bulgaria a amânat adoptarea euro din cauza inflației ridicate, conform evaluărilor Comisiei Europene. Începând cu 1 ianuarie 2026, leva va fi retrasă treptat din circulație, iar țara va deveni al 21-lea stat membru al zonei euro.

Statul completează pensiile mici. Cine beneficiază și cât se acordă efectiv
Statul completează pensiile mici. Cine beneficiază și cât se acordă efectiv
Restanțele la întreținere. Cine nu are obligația legală de a plăti facturile
Restanțele la întreținere. Cine nu are obligația legală de a plăti facturile
Bancnote euro Bulgaria

Bancnote euro Bulgaria. Sursă foto: X.com

Turiștii vor beneficia de eliminarea schimbului valutar, dispariția comisioanelor pentru tranzacții și lipsa riscului fluctuațiilor de curs. În perioada de tranziție de o lună, atât euro, cât și leva vor putea fi folosite, iar din 1 februarie 2026 leva nu va mai fi mijloc legal de plată.

Majoritatea turiștilor din Bulgaria sunt români

Bancnotele vechi vor putea fi schimbate doar în Bulgaria, inclusiv la bănci și oficii poștale. În prezent, 1 leva valorează aproximativ 0,51 euro, iar prețurile pentru o săptămână de vacanță în vara lui 2026 variază între 170 și 1.100 de euro, în funcție de hotel și servicii

În perioada mai-octombrie 2025, Bulgaria a atras circa 2,5 milioane de turiști din UE, dintre care 31% au fost români. Cele mai populare destinații rămân stațiunile de pe litoral, iar restul turiștilor vizitează Sofia, regiunea Veliko Târnovo sau stațiunile montane.

.Sebastian Constantinescu, fondatorul Travel Planner, a declarat că prețurile pentru vacanțele în Bulgaria ar putea crește în 2026 cu 7-15%, recomandând turiștilor să profite de ofertele early booking pentru a evita scumpirile viitoare și a avea acces la o gamă mai largă de opțiuni.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:01 - Statul completează pensiile mici. Cine beneficiază și cât se acordă efectiv
07:52 - Locuință din Botoșani, mistuită de flăcări. Proprietarul a avut nevoie de îngrijiri medicale
07:43 - Lovituri SUA contra ISIS în Nigeria, după valul de răpiri de copii creștini
07:32 - Cinci zodii care riscă să aibă probleme de sănătate, imediat după Crăciun
07:23 - Bulgaria trece în câteva zile la euro. Ce schimbări vor simți românii
07:14 - Explozie într-un apartament din Onești. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale

HAI România!

Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989

Proiecte speciale