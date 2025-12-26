Bulgaria trece în câteva zile la euro. Ce schimbări vor simți românii
- Andreea Răzmeriță
- 26 decembrie 2025, 07:23
Bulgaria va trece la moneda euro începând cu 1 ianuarie 2026, devenind al 21-lea stat din zona euro. Turiștii români vor beneficia de plăți mai simple și eliminarea schimbului valutar, însă vacanțele ar putea deveni cu până la 15% mai scumpe.
Bulgaria va trece la euro începând cu 2026
Bulgaria, situată în estul Peninsulei Balcanice, este cunoscută pentru stațiuni precum Nisipurile de Aur sau Sunny Beach. Dincolo de litoral, țara oferă turiștilor o combinație de istorie, cultură și natură spectaculoasă, rămânând o destinație mai puțin explorată în Europa.
Autoritățile bulgare au anunțat că moneda euro va fi adoptată de la 1 ianuarie 2026. Măsura va simplifica călătoriile pentru turiști și va elimina necesitatea schimbului valutar în timpul sejururilor, potrivit Libertatea.
Bulgaria va înlocui leva cu euro începând cu 2026
Spre deosebire de Croația, Bulgaria a amânat adoptarea euro din cauza inflației ridicate, conform evaluărilor Comisiei Europene. Începând cu 1 ianuarie 2026, leva va fi retrasă treptat din circulație, iar țara va deveni al 21-lea stat membru al zonei euro.
Turiștii vor beneficia de eliminarea schimbului valutar, dispariția comisioanelor pentru tranzacții și lipsa riscului fluctuațiilor de curs. În perioada de tranziție de o lună, atât euro, cât și leva vor putea fi folosite, iar din 1 februarie 2026 leva nu va mai fi mijloc legal de plată.
Majoritatea turiștilor din Bulgaria sunt români
Bancnotele vechi vor putea fi schimbate doar în Bulgaria, inclusiv la bănci și oficii poștale. În prezent, 1 leva valorează aproximativ 0,51 euro, iar prețurile pentru o săptămână de vacanță în vara lui 2026 variază între 170 și 1.100 de euro, în funcție de hotel și servicii
În perioada mai-octombrie 2025, Bulgaria a atras circa 2,5 milioane de turiști din UE, dintre care 31% au fost români. Cele mai populare destinații rămân stațiunile de pe litoral, iar restul turiștilor vizitează Sofia, regiunea Veliko Târnovo sau stațiunile montane.
.Sebastian Constantinescu, fondatorul Travel Planner, a declarat că prețurile pentru vacanțele în Bulgaria ar putea crește în 2026 cu 7-15%, recomandând turiștilor să profite de ofertele early booking pentru a evita scumpirile viitoare și a avea acces la o gamă mai largă de opțiuni.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.